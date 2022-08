PNL, reacție la atacurile din PSD împotriva lui Virgil Popescu: Așteptăm discuții oficiale, nu răspundem la comentarii pe Facebook

0 0

Conform site-ului “Realitatea.net”, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a declarat că subiectul demiterii ministrului Energiei, Virgil Popescu, nu se regăsește pe agenda liberalilor. Stroe a precizat că partidul său nu va intra cu PSD într-o polemică pe rețelele de socializare. Reacția a venit după ce pe pagina oficială de Facebook a social-democraților a fost postat un atac al deputatului Mihai Weber la adresa lui Popescu, pe care l-a acuzat că este „incompetent”.

„Nu ne certăm cu absolut nimeni de la PSD pe Facebook, noi preferăm să discutăm instituțional, în ședințele Coaliției. Nu vreau să comentez declarațiile colegului de la PSD (…) In PNL nu există acest subiect, demiterea lui Virgil Popescu. Lucrurile acestea se pot comunica în cadrul Coaliției, premierul are apanajul rectificărilor si a transmis că-și dorește guvernare si soluții practice”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, în direct la Realitatea Plus.

“Să renunțăm la insinuările că ar exista o parte bună și una rea a Guvernului”, a afirmat public Ionuț Stroie.

„Este o țintă falsă Virgil Popescu, când vorbim de rezolvarea crizei din energie si regret că unii au această strategie de a insinua că Guvernul merge doar cu o jumătate bună. Deciziile pe care le-am luat le-am luat in comun, le reamintesc acestor colegi din PSD că decizia compensării aparține Coaliției, măsurile pe care le vom lua aparțin tot Coaliției, nu unuia sau altuia dintre partide.”

Reacția lui Ionuț Stroe a venit după ce pe pagina oficială de Facebook a social-democraților a fost postat, marți dimineață, un atac al deputatului Mihai Weber la adresa lui Virgil Popescu, pe care l-a acuzat că este „incompetent”. (M.C.)