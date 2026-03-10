Plățile în numerar vor fi supuse unor restricții stricte în întreaga Uniune Europeană, în urma adoptării unui nou regulament menit să combată spălarea banilor.

Potrivit Regulamentului UE 2024/1624, un plafon maxim obligatoriu pentru tranzacțiile cash va intra în vigoare în toate statele membre, inclusiv în România, termenul limită pentru implementarea acestor măsuri fiind vara anului 2027.

Uniunea Europeană face un pas decisiv în eliminarea „zonelor gri” din economie, stabilind un plafon unic pentru utilizarea numerarului în toate statele membre. Măsura, care va intra în vigoare în 2027, vizează direct rețelele criminale și evaziunea fiscală, restricționând plățile cash de mare valoare care, până acum, permiteau anonimatul total al tranzacțiilor.

Începând cu anul viitor, orice achiziție sau transfer de bani care depășește pragul de 10.000 de euro va fi interzis prin metoda plății cu numerar. Orice tranzacție ce depășește această sumă va trebui efectuată exclusiv prin instrumente financiare trasabile, precum transferurile bancare sau plățile cu cardul, asigurând astfel o evidență clară a fluxurilor de capital.

Bruxelles-ul subliniază că noua reglementare nu urmărește eliminarea banilor gheață din viața de zi cu zi, ci limitarea utilizării acestora în tranzacții de anvergură, unde riscul de fraudă și spălare de bani este maxim.

Controlul se va înăspri și pentru tranzacțiile de valoare medie. Potrivit noului pachet legislativ, comercianții vor fi obligați să identifice și să verifice identitatea clienților pentru orice plată în numerar care depășește 3.000 de euro. Această măsură elimină posibilitatea de a fragmenta plăți mari în tranșe mai mici sub pretextul anonimatului.