PLANURILE LUI PETREA LA CHINDIA

Toni Petrea este gata de o nouă mare provocare în carieră. După ce a luptat cu FCSB la titlu, acum trebuie să salveze Chindia de la retrogradare. Antrenorul speră să îl convingă pe Gigi Becali să îl ajute cu niște fotbaliști pe care Nicolae Dică nu se mai bazează.

Chindia se află într-o situație foarte grea. Echipa nu a câștigat niciun meci în acest sezon și de aceea s-a despărțit de Adrian Mihalcea. În locul fostului dinamovist a fost ales Toni Petrea, omul care a părăsit FCSB după startul ratat de campionat. Tehnicianul a avut un parcurs foarte bun anul trecut și de aceea, conducerea echipei din Târgoviște s-a decis să îi încredințeze echipa. Aceștia așteaptă ca Petrea și staff-ul lui să schimbe nu doar jocul echipei, dar și rezultatele. Pentru asta, Petrea vrea să întărească lotul Chindiei și a pus ochii pe 3-4 jucători de la fosta sa echipă. Principalii vizați sunt Marco Dulca și Ianis Stoica, fotbaliști care nu mai sunt pe placul lui Gigi Becali.

Petrea a semnat un contract până la finalul sezonului și, dacă va salva echipa de la retrogradare, are opțiunea de a mai prelungi un sezon.

După despărțirea de Adrian Mihalcea, conducerea clubului s-a mișcat repede pentru a identifica pe succesorul acestuia. Mircea Rednic a fost prima variantă la care s-au gândit aceștia, dar condițiile antrenorului au fost considerate inacceptabile. Apoi au existat mai multe nume luate în considerare, dar până la urmă s-a ajuns la Toni Petrea. Acesta a fost considerat drept cea mai bună variantă, mai ales pentru experiența acumulată la FCSB și pentru ce a arătat pe banca vicecampioanei României

Am ajuns la o înțelegere cu Toni Petrea și mă bucur că am făcut-o. Este un antrenor pe care îl recomandă rezultatele excelente obținute la FCSB. Am ținut neapărat să îl aibă alături pe Cristinel Țermure. Ei au mai lucrat împreună, se înțeleg bine și Țermure este localnic, iar acest lucru mi se pare foarte important. Au existat discuții cu mai mulți antrenori în această perioadă. Imediat după ce a fost clar că nu vom mai continua cu Adrian Mihalcea, am deschis mai multe piste și am ajuns la concluzia că Toni Petrea este varinta cea mai bună pentru noi”, a declarat Marcel Ghergu, președintele roș-albaștrilor pentru playsport.ro.