Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Phishing-ul țintit – noua metodă de fraudă online care vizează direct angajați și manageri

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra creșterii numărului de atacuri de tip phishing țintit, o metodă rafinată prin care infractorii cibernetici colectează date despre potențialele victime pentru a trimite mesaje personalizate și extrem de credibile.

Scopul este obținerea de informații sensibile, acces neautorizat la sisteme interne sau compromiterea conturilor online. Atacurile sunt direcționate frecvent către angajați, manageri sau persoane din conducere, folosind e-mailuri și mesaje ce par a proveni de la colegi, parteneri sau autorități.

Recomandările DNSC

  • verificați cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă pare cunoscută;
  • evitați accesarea linkurilor sau atașamentelor suspecte;
  • confirmați solicitările neobișnuite printr-un canal alternativ;
  • raportați tentativele către autoritățile competente.

Specialiștii subliniază că vigilența rămâne cea mai eficientă armă împotriva fraudelor online.

Articolul precedent
Omida frunzelor de porumb – dăunător de carantină semnalat în România
Articolul următor
Polițiștii dâmbovițeni intensifică controalele,  sute de sancțiuni și zeci de permise reținute în doar două zile
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din...

SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în...

CUM A FOST PRIMA ETAPĂ DIN LIGA A II-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în...

News

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Social 0
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

Social 0
Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile...

Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

Social 0
În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de...

© 2023 Ziarul Dâmbovița