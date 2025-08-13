Phishing-ul țintit – noua metodă de fraudă online care vizează direct angajați și manageri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra creșterii numărului de atacuri de tip phishing țintit, o metodă rafinată prin care infractorii cibernetici colectează date despre potențialele victime pentru a trimite mesaje personalizate și extrem de credibile.

Scopul este obținerea de informații sensibile, acces neautorizat la sisteme interne sau compromiterea conturilor online. Atacurile sunt direcționate frecvent către angajați, manageri sau persoane din conducere, folosind e-mailuri și mesaje ce par a proveni de la colegi, parteneri sau autorități.

Recomandările DNSC

verificați cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă pare cunoscută;

evitați accesarea linkurilor sau atașamentelor suspecte;

confirmați solicitările neobișnuite printr-un canal alternativ;

raportați tentativele către autoritățile competente.

Specialiștii subliniază că vigilența rămâne cea mai eficientă armă împotriva fraudelor online.