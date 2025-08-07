Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Peste 80 de locuri la programele de formare profesională prognozate să înceapă în luna august la AJOFM Dâmbovița

Adrian NĂSTASE

Date:

Luna august vine cu o ofertă nouă de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, mai bine remunerat. Cei interesați se pot înscrie în baza de date a AJOFM Dâmbovița și pot astfel participa gratuit la cursurile de formare profesională.

Ocupațiile pentru care se pot opta sunt:

– mecanic auto, expert achiziții publice, lucrător comercial, coafor, electrician în construcții și îngrijitor spații verzi.

Participanții la curs, beneficiază de pregătire teoretică şi practică și primesc gratuit rechizite şi materiale de instruire, manuale, echipament de protecţie pe perioada instruirii practice, dacă este cazul.

        Cursurile se adresează persoanelor cu studii medii, persoanelor cu studii superioare dar și celor care nu au finalizat învățământul general obligatoriu.

          Documentele necesare pentru înscriere sunt:

–  carte identitate;

–  act studii;

–  certificat naștere;

–  certificat căsătorie (dacă este cazul);

–  adeverință medicală.

Participarea la cursurile de formare profesională oferite de AJOFM Dâmbovița  prezintă multiple avantaje, printre care obținerea unei calificări recunoscute pe plan național și internațional, creșterea șanselor de angajare, dezvoltarea competențelor profesionale, precum și posibilitatea de reintegrare pe piața muncii după o perioadă de inactivitate.

