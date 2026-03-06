Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale pentru prevenirea abandonului universitar

Un număr de peste 39.000 de studenți proveniți din medii dezavantajate vor putea beneficia în 2026 de burse sociale în cuantum de 925 lei/lună, măsura fiind menită să sprijine continuarea studiilor și să reducă abandonul universitar.

Apelul pentru selecția universităților de stat civile acreditate care vor acorda aceste burse a fost lansat de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Bursele vor fi acordate pentru perioada ianuarie – iulie 2026, în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”.

Detalii importante:

Bursele sociale vor fi acordate studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate;

Valoarea burselor: 925 lei/lună;

Aplicațiile universităților se transmit exclusiv în format electronic până la 6 martie 2026, ora 16:00;

Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, cod SMIS: 322473.

Prin această inițiativă, autoritățile urmăresc să sprijine accesul echitabil la educația terțiară, să reducă riscul de abandon și să ofere studenților din medii vulnerabile șansa de a-și continua studiile într-un mediu sigur și stimulativ.