Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale pentru prevenirea abandonului universitar

By: Roxana - Ionela Botea

Un număr de peste 39.000 de studenți proveniți din medii dezavantajate vor putea beneficia în 2026 de burse sociale în cuantum de 925 lei/lună, măsura fiind menită să sprijine continuarea studiilor și să reducă abandonul universitar.

Apelul pentru selecția universităților de stat civile acreditate care vor acorda aceste burse a fost lansat de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Bursele vor fi acordate pentru perioada ianuarie – iulie 2026, în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”.

Detalii importante:

Bursele sociale vor fi acordate studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate;

Valoarea burselor: 925 lei/lună;

Aplicațiile universităților se transmit exclusiv în format electronic până la 6 martie 2026, ora 16:00;

Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, cod SMIS: 322473.

Prin această inițiativă, autoritățile urmăresc să sprijine accesul echitabil la educația terțiară, să reducă riscul de abandon și să ofere studenților din medii vulnerabile șansa de a-și continua studiile într-un mediu sigur și stimulativ.

