Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița – ofertele actualizate de AJOFM

By: Ziarul Dambovita

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița anunță că, potrivit datelor actualizate astăzi, în județ sunt disponibile 329 de locuri de muncă, dintre care 181 sunt destinate persoanelor calificate în diverse meserii.

Oferta de angajare este variată și acoperă mai multe domenii de activitate. Printre posturile disponibile se numără:
👨‍🍳 bucătartinichigiu carosiermecanic autolăcătuș mecanicagent de securitatelucrător bucătăriepedichiuristagent de vânzărielectrician întreținere-reparațiibrutarambalator manualajutor ospătarstivuitoristvânzătorrecepționer hotelgestionar depozitoperator CNCmecanic utilaj sau instalator tehnico-sanitar și gaze.

Pentru persoanele cu studii superioare, AJOFM Dâmbovița oferă posturi precum:
economistinginer mecanicconsilier orientare în carierăspecialist îmbunătățire proceseadministrator societate comercialăcontabilșef departament sau director tehnic.

De asemenea, muncitorii necalificați pot găsi oportunități de angajare în domenii precum confecții textileconstrucții și întreținere drumuri și șosele.

Cei interesați pot consulta lista completă a locurilor de muncă disponibile pe platforma oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:
https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs

 Informații suplimentare pot fi obținute la sediul AJOFM Dâmbovița sau la numărul de telefon 0245/620635.

