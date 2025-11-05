Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița – ofertele actualizate de AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița anunță că, potrivit datelor actualizate astăzi, în județ sunt disponibile 329 de locuri de muncă, dintre care 181 sunt destinate persoanelor calificate în diverse meserii.

Oferta de angajare este variată și acoperă mai multe domenii de activitate. Printre posturile disponibile se numără:

👨‍🍳 bucătar, tinichigiu carosier, mecanic auto, lăcătuș mecanic, agent de securitate, lucrător bucătărie, pedichiurist, agent de vânzări, electrician întreținere-reparații, brutar, ambalator manual, ajutor ospătar, stivuitorist, vânzător, recepționer hotel, gestionar depozit, operator CNC, mecanic utilaj sau instalator tehnico-sanitar și gaze.

Pentru persoanele cu studii superioare, AJOFM Dâmbovița oferă posturi precum:

economist, inginer mecanic, consilier orientare în carieră, specialist îmbunătățire procese, administrator societate comercială, contabil, șef departament sau director tehnic.

De asemenea, muncitorii necalificați pot găsi oportunități de angajare în domenii precum confecții textile, construcții și întreținere drumuri și șosele.

Cei interesați pot consulta lista completă a locurilor de muncă disponibile pe platforma oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul AJOFM Dâmbovița sau la numărul de telefon 0245/620635.