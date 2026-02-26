Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Peste 17.000 de profesori și-au pierdut locurile de muncă de la începutul mandatului premierului Bolojan

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater au organizat, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a redus cu 26.800 numărul posturilor ocupate din sectorul bugetar în primele șase luni de mandat. Astfel, la finalul lunii decembrie 2025, numărul angajaților din sectorul public a ajuns la 1,279 milioane, comparativ cu 1,306 milioane în decembrie 2024.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în domeniul Educației, unde au fost reduse 17.400 de posturi.

Federaţiile sindicale îi solicită preşedintelui să îşi exercite funcţia de mediere şi să intervină ”ferm şi responsabil pentru a readuce educaţia şi cercetarea în centrul priorităţilor reale ale statului român”.

Nemulțumiri în administrația locală, după ordonanțele promovate de premierul Ilie Bolojan, care reduc personalul din primăriile mici
Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită
