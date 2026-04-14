Peste 16 milioane de euro pentru sprijinirea studenților în programul Erasmus+

Un nou apel de proiecte în valoare de peste 16 milioane de euro a fost lansat pentru a sprijini studenții cu oportunități reduse care participă la mobilități educaționale prin programul Erasmus+.

Inițiativa are ca obiectiv facilitarea accesului la experiențe internaționale pentru cel puțin 4.000 de studenți din învățământul superior, contribuind la reducerea inegalităților în educație.

Ce tip de sprijin se acordă

Programul prevede:2.550 lei/lună pentru mobilități fizice de lungă durată

2.550 lei sumă fixă pentru mobilități de scurtă durată, sprijin organizatoric pentru universități

Aceste fonduri vin în completarea granturilor deja oferite prin Erasmus+.

Cine poate implementa proiectele

Beneficiarul eligibil este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, instituția responsabilă de gestionarea programelor europene în domeniul educației.

Proiectele pot fi depuse până la 29 mai 2026, iar ghidul solicitantului este disponibil online. Oportunități mai egale pentru studenți

Prin acest apel, autoritățile urmăresc creșterea accesului la mobilități internaționale și sprijinirea studenților care, din motive financiare sau sociale, au șanse mai reduse de a participa la astfel de experiențe.