Persoanele fizice rezidente în România care obțin venituri din afara țării trebuie să depună declarația unică și să achite impozitul pe venit, potrivit legislației fiscale în vigoare.

Conform regulilor stabilite de ANAF, impozitul aplicat acestor venituri este de 10%.Românii care câștigă bani din străinătate au obligația de a completa și depune Declarația Unică – formularul 212, pentru stabilirea impozitului datorat statului. De asemenea, dacă un artist sau un sportiv realizează venituri pentru activități desfășurate în România, dar plata vine de la un angajator sau o companie din alt stat, persoana respectivă trebuie să declare aceste sume și să achite impozitul aferent

Declarația trebuie completată și de persoanele care obțin venituri din diverse activități sau surse, precum:

drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală;

cedarea folosinței bunurilor; activități agricole, piscicultură sau silvicultură; dividende și dobânzi; premii și câștiguri din jocuri de noroc;

transferuri de proprietăți și instrumente financiare, inclusiv instrumente derivate;

pensii sau remunerații ale membrilor consiliului de administrație/administratorilor/cenzorilor, respectiv alte venituri supuse impozitării conform Codului fiscal.

În situația în care veniturile au fost deja impozitate în statul în care au fost obținute sau există convenții de evitare a dublei impuneri, suma datorată în România se ajustează pentru a evita plata dublă a impozitului. Pentru veniturile realizate în anul 2025, Declarația Unică trebuie depusă la ANAF până la data de 25 mai 2026.