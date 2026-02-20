Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 PERICOL DEASUPRA NOASTRĂ: Zăpada și țurțurii pot cădea în orice moment!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În urma ninsorilor abundente și pe fondul creșterii temperaturilor, zăpada acumulată pe acoperișuri, balcoane sau alte elemente ale clădirilor se poate desprinde brusc.

Bucățile de zăpadă sau gheață care cad de la înălțime pot deveni un pericol real pentru trecători și pot provoca accidente grave.

 Recomandări pentru cetățeni

 Evitați deplasarea sau staționarea în apropierea imobilelor unde se observă acumulări mari de zăpadă ori țurțuri.

 Acordați atenție sporită zonelor aglomerate și trotuarelor înguste.

 Supravegheați permanent copiii – joaca în apropierea clădirilor poate deveni periculoasă în aceste condiții.

Zăpada este un motiv de bucurie pentru cei mici, dar siguranța trebuie să rămână prioritară.

 Responsabilitatea proprietarilor

Proprietarii și administratorii de imobile au obligația de a lua măsuri pentru îndepărtarea, în condiții de siguranță, a zăpezii și a gheții de pe clădiri, pentru a preveni situații care pot pune în pericol viața sau integritatea persoanelor.

 Prudența și atenția pot face diferența între un incident și o zi obișnuită de iarnă.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

