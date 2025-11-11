Performanță pentru CSS Târgoviște!

Sportivul Laurențiu Florea, component al lotului național de lupte al României și legitimat la CSS Târgoviște, a cucerit medalia de bronz la categoria 57 kg în cadrul Turneului Internațional „Olympic Hopes”, desfășurat în perioada 8–9 noiembrie 2025, la Košice, Slovacia. 🇸🇰

După patru victorii consecutive, Laurențiu Florea a fost oprit în semifinală de sportivul din Germania, cel care avea să câștige ulterior competiția.

Felicitări lui Laurențiu Florea pentru determinare, ambiție și performanța excelentă obținută la nivel internațional!

CSS Târgoviște continuă să demonstreze că este un centru de excelență în formarea tinerilor sportivi și un reper pentru performanța din județul Dâmbovița.