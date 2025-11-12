Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Performanță excepțională pentru judo-ul târgoviștean: Dragoș Gogu (C.S.Ș. Târgoviște), medalie de bronz la Campionatul Mondial al Veteranilor din Paris

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Rezultat de excepție pentru sportul dâmbovițean! Profesorul și antrenorul Dragoș Gogu, reprezentant al Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, a urcat pe locul al III-lea la Campionatul Mondial de Judo pentru Veterani, desfășurat la Paris, pe data de 4 noiembrie 2025.

Competiția, care a reunit sportivi de elită din întreaga lume, i-a adus târgovișteanului o binemeritată medalie de bronz la categoria -100 kg, grupa de vârstă M1, confirmând încă o dată valoarea și constanța sa pe tatami. 

„Dragoș Gogu demonstrează că pasiunea, perseverența și munca susținută aduc întotdeauna rezultate remarcabile. Prin performanțele sale, obținute atât pe plan național, cât și internațional, el este un adevărat model pentru elevii și colegii săi”, au transmis reprezentanții C.S.Ș. Târgoviște.

Roxana - Ionela Botea
