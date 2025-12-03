Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Performanță excelentă pentru CS Târgoviște: Ionuț Drăgănescu, din nou pe podium la Naționalele de lupte!

By: Roxana - Ionela Botea

Secția de lupte a CS Târgoviște încheie anul cu un nou succes important! Sportivul Ionuț Drăgănescu a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de lupte pentru seniori, competiție ce s-a desfășurat la Reșița, în perioada 28–30 noiembrie.

Antrenat de Cornel Cornea, Drăgănescu a concurat la categoria 86 kg, reușind o evoluție constantă și puternică pe durata întrecerii. Luptătorul târgoviștean a avut un parcurs solid, încheiat cu o victorie clară într-una dintre finalele mici care i-a asigurat un loc pe podium.

Dublu bronz în trei săptămâni!
Medalia obținută la Reșița vine la scurt timp după un alt rezultat remarcabil – bronzul câștigat la Campionatul Național U23 de la Târgu Mureș. Astfel, Ionuț confirmă forma sportivă excelentă și demonstrează că este printre cei mai valoroși luptători ai categoriei sale.

 Acest nou titlu aduce un plus de vizibilitate și prestigiu secției de lupte a clubului, care continuă să se afirme la nivel național.

„Ionuț a demonstrat determinare și progres constant. Este un sportiv de mare perspectivă și ne bucurăm că aceste rezultate vin ca încununare a muncii sale,” au transmis reprezentanții secției.

Un final de an ca un podium!

Prin performanțele obținute, sportivul târgoviștean încheie anul 2025 în forță și privește cu încredere spre viitoarele competiții, unde obiectivul este clar: urcarea cât mai sus în clasamentele naționale și internaționale.

Felicitări, Ionuț Drăgănescu! 

