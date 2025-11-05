Percheziții la un administrator cercetat pentru înșelăciune în Dâmbovița

În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sub supravegherea unui procuror de la Judecătoria Târgoviște, au efectuat, la data de 4 noiembrie, 3 percheziții domiciliare pe raza județului Dâmbovița.

Totodată, a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, persoana vizată fiind condusă la sediul poliției pentru audieri.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada august 2022 – septembrie 2025, administratorul unei societăți comerciale ar fi indus în eroare 13 persoane, prin încheierea de contracte de prestări servicii. Clienții au achitat sume de bani – fie avans, fie integral – pentru servicii care nu au fost prestate. Prejudiciul creat este estimat la aproximativ 24.000 de lei.

Ca urmare a acestor cercetări, față de administrator a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Autoritățile reamintesc că pe întreaga durată a procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.