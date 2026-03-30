Percheziții în Dâmbovița și Brașov

Polițiștii Serviciului de Investigații a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au efectuat 5 percheziții domiciliare – 4 în județul Dâmbovița și 1 în județul Brașov – într-un dosar penal privind contrabanda cu țigarete și metale prețioase.

În urma acțiunilor, au fost ridicate:

aproximativ 10.000 euro,

peste 21.000 de țigarete, în valoare de peste 32.000 lei,

peste 100 de grame de aur,

70 de flacoane de parfum,

articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, posibil contrafăcute.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru a stabili toate detaliile infracțiunii și a trage la răspundere persoanele implicate.