Percheziții în Dâmbovița

În dimineața zilei de 1 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au desfășurat o amplă acțiune de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Au fost puse în executare 6 mandate de percheziție în județul Dâmbovița

Dosarul vizează două persoane fizice care, fără autorizațiile legale necesare, ar fi comercializat produse fitosanitare și fitofarmaceutice, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor și impozitelor.

Polițiștii au descoperit: 125 litri de produse fitosanitare supuse autorizării, 293 litri de produse fitosanitare neomologate pe teritoriul României

800 litri de băutură spirtoasă

Un telefon mobil și două agende cu informații relevante pentru anchetă

Acțiunea autorităților face parte dintr-un efort continuu de combatere a evaziunii fiscale și a comerțului ilegal cu produse supuse reglementărilor. Produsele descoperite urmează să fie analizate și verificate de specialiști, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte persoane implicate.

Polițiștii economici acționează sub coordonarea procurorului de caz pentru a aduna probe și a asigura aplicarea legii în totalitate.

Autoritățile reamintesc că orice persoană care desfășoară activități comerciale trebuie să respecte legislația fiscală și să dețină autorizațiile necesare, iar nerespectarea acestor obligații atrage răspunderea penală.