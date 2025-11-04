Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND FURT CALIFICAT

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în comunele Văcărești, Raciu, Morteni și Lucieni, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Tot în cursul zilei, au fost puse în executare șase mandate de aducere, emise pe numele a șase bărbați, cu vârste între 36 și 64 de ani.

Din cercetări a rezultat că, în perioada septembrie 2020 – ianuarie 2024, bărbații, angajați ca șoferi la o firmă de distribuție carburanți, ar fi sustras în mod repetat produse petroliere din autocisterne.

În urma descinderilor, a fost indisponibilizată cantitatea de 3.000 de litri de motorină.

Pe parcursul aceleiași zile, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus reținerea celor șase suspecți pentru 24 de ore, urmând ca ulterior să fie aplicată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

Notă: Efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, fără a afecta prezumția de nevinovăție a persoanelor cercetate.

