„Pe urmele lui Brâncuși” la Biblioteca Județeană Dâmbovița

Joi, 19 februarie 2026, începând cu ora 10:00, Filiala pentru copii a Bibliotecii Județene Dâmbovița va găzdui atelierul tematic „Pe urmele lui Brâncuși”, dedicat celor mai mici iubitori de artă.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Prof. Ilie Popescu” Șotânga și oferă preșcolarilor șansa de a pătrunde în universul fascinant al marelui sculptor român Constantin Brâncuși.

Vor descoperi opera și stilul inovator al lui Brâncuși.

Vor modela și crea propriile interpretări inspirate de capodoperele artistului.

Vor experimenta forme, simboluri și libertate artistică prin activități interactive.

Prin joc și creativitate, cei mici sunt încurajați să își dezvolte imaginația și expresivitatea artistică, descoperind cât de captivant poate fi universul sculpturii și al artei vizuale.

Un eveniment educativ și distractiv care aduce arta aproape de cei mici și le stimulează curiozitatea creativă!