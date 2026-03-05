Pe 18 martie 2026, un reprezentant al Biroului Teritorial Ploiești se va afla la noua locație a Consiliului Județean Dâmbovița, situată pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în fosta clădire a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Valahia, în spatele Pieței 1 Mai, vis-a-vis de Decathlon.

Cetățenii județului Dâmbovița vor avea posibilitatea de a beneficia de următoarele servicii:

Audiențe directe cu reprezentantul Avocatului Poporului;

Depunerea de petiții și sesizări privind încălcarea drepturilor fundamentale;

Consiliere gratuită privind probleme administrative sau juridice ce țin de drepturile cetățenilor.

Instituția urmărește să faciliteze accesul cetățenilor la justiție și informație, în special pentru persoanele care nu pot ajunge la sediul central din Ploiești. Această inițiativă face parte dintr-un program permanent de apropiere de comunități și de asigurare a transparenței administrației publice.

„Această deplasare este o oportunitate pentru locuitorii județului Dâmbovița de a-și exercita drepturile și de a primi consiliere gratuită direct de la reprezentanții instituției Avocatul Poporului”, a precizat un reprezentant al Biroului Teritorial Ploiești.

Cetățenii sunt invitați să profite de această oportunitate, să participe la audiențe și să depună sesizările sau petițiile pe care le consideră necesare.