Patru persoane cercetate pentru trafic intern și internațional de droguri în Dâmbovița

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a patru persoane, cu vârste între 32 și 42 de ani, în două dosare penale. Acestea sunt cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

Persoanele în cauză au fost prinse în flagrant delict, în orașul Găești și în municipiul Târgoviște, în cadrul a trei acțiuni succesive, în timp ce ridicau de la punctele de lucru ale unor societăți de curierat mai multe colete ce conțineau aproximativ 41 de kilograme de canabis.

Investigațiile au arătat că drogurile ar fi fost procurate din Spania și introduse în țară prin intermediul unor firme de transport internațional.

La datele de 19 și 20 noiembrie 2025, procurorii au dispus reținerea celor patru persoane pentru 24 de ore, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Autoritățile precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.