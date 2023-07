Patru Idei de Decorare a Peretilor din Living

Desi nu este nimic in neregula cu peretii albi sau vopsiti in culori simple, intotdeauna e loc de mai bine. Avand in vedere gama variata de materiale aparute in ultimul deceniu pe piata din Romania, puteti imbunatatii rapid pertii oricarei camere utilizand cateva solutii ingenioase de placare.

1. Tapet

Tapetul a evolut enorm in ultimii 15 ani. Este edosebit de utilizat deoarece are o gama variata de modele, texturi si culori. Aceste aspecte fac din tapet o solutie extrem de flexibila in materie de design. Este preferat de proprietarii de locuinte deoarece este usor de aplicat si nu este nevoie de prea mult tip pentru aplicarea lui.

Alt avantaj al tapetului este ca in ziua de azi au aparut tipuri de tapet realizate din materiale impermeabile, usor de intretinut si deosebit de rezistente la factorii exteriori: apa, abur, ulei etc..

2. Ardezie flexibila

Frumusetea utilizarii acestui produs pentru pereti este ca foile din ardezie flexibila pot fi utilizate atat in amenajarile interioare cat si in amenajarile exterioare. Vin intr-o varietate de culori si texturi, sunt deosebit de usor de montat si sunt potrivite pentru a fi aplicate in orice incapere: living, sufragerie, dormitor, baie, hol etc..

3. Perete viu – licheni

Un trend in amenajarile interioare la ora actuala sunt peretii de contrast. Un perete de contrast sau un perete de accent este un perete interior al carui design difera de cel al celorlalti pereti din camera. Culoarea lui poate fi pur si simplu o nuanta diferita sau poate avea un design toatal diferit utilizand alt material pentru a fi amenajat.

Puteti utiliza licheni pentru a realiza un perete de contrast in livingului dumneavoastra. Peretii verzi vii sunt filtre de aer naturale, creand un mediu de lucru curat si revigorant si aduc bunastare generala.

4. Caramida aparenta

Fiind unul dintre cele mai vechi materiale de constructie, caramida va fi intotdeauna o alegere potrivita, durabila si rezistenta. Folosita in principal in scop estetic pentru decorarea suprafetelor exterioare si interioare, pentru placarea fatadelor cladirilor, scarilor, arcadelor, semineelor, caramida aparenta are o rezistenta remarcabila la socuri chimice, termice sau mecanice, si avantaje deloc de neglijat.

Fie ca alegeti solutiile de mai sus sau cu totul altele, recomandarea noastra este sa lucrati intotdeauna cu profesionisti! Si nu uitati! Ce acum este gratis sau incus in pret, mai tarziu va poate costa dublu sau chiar triplu!