Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor online care folosesc numele Bisericii

Patriarhia Română atrage atenția asupra apariției pe rețelele de socializare a unor conturi false care pretind că reprezintă personal clerical sau monahal. Aceste conturi solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, precum „ghicitorii”, „dezlegări” sau activități de natură ocultă.

Biserica Ortodoxă Română nu practică și nu încurajează astfel de manifestări, care contravin învățăturii creștine și spiritualității ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu activitatea clericală sau cu Biserica este falsă și neavenită.

Patriarhia Română recomandă credincioșilor:

să nu răspundă solicitărilor financiare provenite din surse neoficiale, neverificabile și care invocă fals afilierea la Biserica Ortodoxă Română;

să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care pretind legături cu mănăstiri, parohii sau clerici;

să se adreseze direct unităților bisericești cunoscute sau site-urilor oficiale pentru orice donație;

să semnaleze autorităților competente orice caz de fraudă.

Patriarhia Română subliniază importanța discernământului și a responsabilității, reamintind că sprijinul pentru lăcașele de cult și ajutorarea semenilor trebuie realizate transparent și în acord cu valorile credinței creștine.