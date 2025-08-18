PAS ÎNAINTE PENTRU ANF

Academia Națională de Fotbal (ANF), structura educațională a Federației Române de Fotbal, a devenit oficial membră a European Association for Sport Management (EASM), organizație de referință la nivel continental în domeniul managementului sportiv.

Această afiliere reflectă angajamentul ANF pentru conectarea la cele mai bune practici europene și pentru dezvoltarea continuă a profesioniștilor din fotbalul românesc prin inițiative educaționale moderne și relevante.

În calitate de membru, ANF va participa la Conferința EASM 2025, eveniment ce va avea loc între 2 și 5 septembrie 2025, la Budapesta. Tema ediției viitoare este „Sustainability in Sports Management”, cu accent pe responsabilitatea socială, inovație și dezvoltare durabilă în sport. Conferința va reuni experți, cercetători, practicieni și reprezentanți ai organizațiilor sportive din întreaga Europă, oferind sesiuni plenare, ateliere de lucru, activități sportive și evenimente de networking. Mai multe detalii AICI.

Fondată în 1993, European Association for Sport Management este principala platformă europeană dedicată studiului și aplicării managementului sportiv. Asociația sprijină colaborarea între instituții academice, organizații sportive și profesioniști din industrie, promovând schimbul de cunoștințe și bune practici.

Academia Națională de Fotbal este platforma educațională a Federației Române de Fotbal, având misiunea de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a fotbalului românesc prin formarea continuă a specialiștilor și a structurilor sportive. ANF oferă cursuri și programe de licențiere pentru antrenori (UEFA B, A, Pro), precum și inițiative dedicate managementului sportiv, arbitrajului, pregătirii fizice și altor domenii conexe. Academia se poziționează ca un model organizațional pentru comunitatea sportivă din România, având ca viziune transformarea educației din fotbal într-un reper de profesionalism și inovație.