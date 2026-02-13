Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Partidul Social Democrat: Austeritatea „fără excepții”, un risc pentru economie și servicii publice

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

PSD critică ideea unor reduceri salariale aplicate „fără excepții” în sistemul bugetar, avertizând că astfel de măsuri pot genera efecte grave în sectoare esențiale precum sănătatea, educația și administrația publică.

Reprezentanții formațiunii susțin că în spatele fiecărui salariu bugetar se află profesioniști care susțin funcționarea statului — medici și asistente care salvează vieți, profesori care formează generații și funcționari care gestionează proiecte și investiții. „Să reduci totul la grămadă nu înseamnă reformă. Înseamnă risc”, transmit social-democrații.

Avertisment privind efectele economice

PSD atrage atenția că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, caracterizată de scăderea puterii de cumpărare, majorarea TVA și a accizelor și presiunea inflației asupra veniturilor populației. În acest context, consumul intern ar fi înregistrat un declin accentuat, iar economia s-ar apropia de recesiune.

Potrivit formațiunii, tăierile generalizate ar putea:  afecta funcționarea spitalelor,

 pune în pericol absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de dezvoltare,

 bloca activitatea unor instituții deja reorganizate.

Propuneri de reformă

Social-democrații susțin că o reformă autentică presupune măsuri structurale, nu austeritate aplicată uniform. Printre soluțiile avansate se numără introducerea impozitării progresive, astfel încât persoanele cu venituri mici să plătească mai puțin, iar sistemul fiscal să devină mai echitabil.

PSD solicită partenerilor de guvernare să renunțe la politica de austeritate „fără excepții” și să susțină reforme adaptate realităților sociale și economice actuale, argumentând că România are nevoie de echilibru și responsabilitate în luarea deciziilor bugetare.

Articolul precedent
Greva generală, tot mai aproape în Sănătate și Asistență socială
Articolul următor
 Parteneriat academic transfrontalier între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul acesta aduce o revenire a duelului deja tradițional...

News

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Social 0
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Social 0
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Social 0
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița