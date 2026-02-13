 Partidul Social Democrat: Austeritatea „fără excepții”, un risc pentru economie și servicii publice

PSD critică ideea unor reduceri salariale aplicate „fără excepții” în sistemul bugetar, avertizând că astfel de măsuri pot genera efecte grave în sectoare esențiale precum sănătatea, educația și administrația publică.

Reprezentanții formațiunii susțin că în spatele fiecărui salariu bugetar se află profesioniști care susțin funcționarea statului — medici și asistente care salvează vieți, profesori care formează generații și funcționari care gestionează proiecte și investiții. „Să reduci totul la grămadă nu înseamnă reformă. Înseamnă risc”, transmit social-democrații.

Avertisment privind efectele economice

PSD atrage atenția că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, caracterizată de scăderea puterii de cumpărare, majorarea TVA și a accizelor și presiunea inflației asupra veniturilor populației. În acest context, consumul intern ar fi înregistrat un declin accentuat, iar economia s-ar apropia de recesiune.

Potrivit formațiunii, tăierile generalizate ar putea: afecta funcționarea spitalelor,

pune în pericol absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de dezvoltare,

bloca activitatea unor instituții deja reorganizate.

Propuneri de reformă

Social-democrații susțin că o reformă autentică presupune măsuri structurale, nu austeritate aplicată uniform. Printre soluțiile avansate se numără introducerea impozitării progresive, astfel încât persoanele cu venituri mici să plătească mai puțin, iar sistemul fiscal să devină mai echitabil.

PSD solicită partenerilor de guvernare să renunțe la politica de austeritate „fără excepții” și să susțină reforme adaptate realităților sociale și economice actuale, argumentând că România are nevoie de echilibru și responsabilitate în luarea deciziilor bugetare.