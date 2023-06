Parteneriat între organizațiile de femei din România și Republica Moldova

O delegație a Organizației Femeilor Liberale a participat, la Chișinău, alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele OFL din România, senatoarea Nicoleta Pauliuc, la constituirea unui grup de lucru format din femei de pe cele două maluri ale Prutului, care să întărească legăturile dintre cele două state și să contribuie la securitatea regională. Organizației Femeilor Liberale Filiala Dâmbovița a fost reprezentată de Aritina Mihai, președinte și Anda Pulbere-vicepreședinte.

Evenimentul „Mai puternice, peste frontieră” a reunit 200 de femei din România și Republica Moldova pentru a gândi proiecte, a găsi soluții și pentru a-și uni forțele în vederea dezvoltării unor parteneriate pe patru direcții: implicarea comunităţii, digitalizarea, conexiuni trans-sectoriale și implicarea tinerilor.

“Am fost impresionată de cât de aplicat și serios au fost abordate proiectele. Nu-ți este dat mereu să pleci de la un eveniment cu idei atât de bine fixate, termene de implementare, direcții clare. A fost deopotrivă o experiență emoționantă și edificatoare. Nu cred că am trăit până acum o întâlnire, în care deși politicul ne-a adus împreună, emoțiile să fie atât de puternice. Am simțit devotamentul femeilor de peste Prut, o implicare exemplară în viața comunității, o dorință extraordinară de a construi un parteneriat puternic. Am ascultat povești impresionante ale doamnelor, fiecare și-a expus experiența personală, dar aplicat pe problemele de serviciu. Am observat cât de mult de susțin femeile unele pe altele și cât de mare este dorința de a aduce schimbări în bine în comunitate. Și vorbesc despre femei cu inițiativă, care muncesc, care construiesc proiecte pentru comunitate, deși au și o viață personală cu familii numeroase, copii, soți plecați în străinătate”.

Participantele la eveniment au concluzionat că Republica Moldova și România vor propune modalități pentru formalizarea rețelei sau grupului feminin de lucru, inclusiv prin explorarea posibilității includerii ca addendum la Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova și România, semnată la București în noiembrie 2021.