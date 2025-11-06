Parteneriat între Chindia Târgoviște și Decathlon România: retailerul devine furnizorul oficial de echipament tehnic al clubului

Clubul Chindia Târgoviște anunță încheierea unui parteneriat oficial cu Decathlon România, unul dintre cei mai importanți retaileri de articole sportive din țară. În baza acestui acord, Decathlon devine furnizorul oficial de echipament tehnic al clubului târgoviștean.

Prin acest parteneriat, jucătorii și stafful tehnic al Chindiei vor beneficia de echipamente performante, confortabile și durabile, concepute pentru a susține dezvoltarea calităților fizice, optimizarea pregătirii sportive și prevenirea accidentărilor.

Reprezentanții clubului au subliniat că acest acord face parte din strategia de profesionalizare și modernizare a infrastructurii sportive a Chindiei Târgoviște, oferind echipei condiții tot mai bune de pregătire și competiție.

Chindia Târgoviște și Decathlon România — parteneriat pentru performanță și pasiune pentru sport!