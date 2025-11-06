Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Parteneriat între Chindia Târgoviște și Decathlon România: retailerul devine furnizorul oficial de echipament tehnic al clubului

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Clubul Chindia Târgoviște anunță încheierea unui parteneriat oficial cu Decathlon România, unul dintre cei mai importanți retaileri de articole sportive din țară. În baza acestui acord, Decathlon devine furnizorul oficial de echipament tehnic al clubului târgoviștean.

Prin acest parteneriat, jucătorii și stafful tehnic al Chindiei vor beneficia de echipamente performante, confortabile și durabile, concepute pentru a susține dezvoltarea calităților fizice, optimizarea pregătirii sportive și prevenirea accidentărilor.

Reprezentanții clubului au subliniat că acest acord face parte din strategia de profesionalizare și modernizare a infrastructurii sportive a Chindiei Târgoviște, oferind echipei condiții tot mai bune de pregătire și competiție.

Chindia Târgoviște și Decathlon România — parteneriat pentru performanță și pasiune pentru sport!

Articolul precedent
CSM Târgoviște, victorie categorică în fața formației CS Universitatea Cluj-Napoca: 87–49
Articolul următor
Numărătoarea inversă pentru meciul România – Bosnia-Herțegovina: Tricolorii se pregătesc pentru victorie!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de...

Numărătoarea inversă pentru meciul România – Bosnia-Herțegovina: Tricolorii se pregătesc pentru victorie!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Mai sunt doar 10 zile până la confruntarea mult așteptată dintre România și Bosnia-Herțegovina,...

News

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

© 2023 Ziarul Dâmbovița