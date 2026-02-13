 Parteneriat academic transfrontalier între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a găzduit vizita oficială a delegației Universității „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria, într-un demers menit să consolideze cooperarea academică și științifică dintre cele două instituții.

Delegația bulgară a fost condusă de rectorul conf. univ. dr. Desislava Stoyanova Atanasova, alături de prorectorul prof. univ. dr. Teodor Iliev și Liliana Ganceva. Din partea universității gazdă au participat rectorul conf. univ. dr. ing. Ioan Corneliu Sălișteanu, președintele Senatului universitar conf. univ. dr. Claudia Gilia, precum și reprezentanți ai Facultății de Științe și Inginerie – Alexandria.

Discuțiile au vizat direcții concrete de colaborare, punând accent pe dezvoltarea unor parteneriate sustenabile pe termen lung, schimburi de experiență și proiecte comune în domeniul educației și cercetării.

Programul vizitei a inclus prezentarea universității, turul spațiilor de studiu și cercetare, precum și al Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, considerat un reper al activității științifice și al inovării academice.

Momentul central al întâlnirii l-a reprezentat semnarea unui Memorandum de Înțelegere, care stabilește cadrul general al cooperării instituționale. Documentul prevede mobilități academice pentru studenți și cadre didactice, inițiative și proiecte comune de cercetare, precum și dezvoltarea unor programe educaționale în parteneriat.

Semnarea Memorandumului marchează începutul unei relații instituționale bazate pe profesionalism și viziune comună, deschizând noi oportunități pentru comunitățile academice din România și Bulgaria.