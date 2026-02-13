Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Parteneriat academic transfrontalier între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a găzduit vizita oficială a delegației Universității „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria, într-un demers menit să consolideze cooperarea academică și științifică dintre cele două instituții.

Delegația bulgară a fost condusă de rectorul conf. univ. dr. Desislava Stoyanova Atanasova, alături de prorectorul prof. univ. dr. Teodor Iliev și Liliana Ganceva. Din partea universității gazdă au participat rectorul conf. univ. dr. ing. Ioan Corneliu Sălișteanu, președintele Senatului universitar conf. univ. dr. Claudia Gilia, precum și reprezentanți ai Facultății de Științe și Inginerie – Alexandria.

Discuțiile au vizat direcții concrete de colaborare, punând accent pe dezvoltarea unor parteneriate sustenabile pe termen lung, schimburi de experiență și proiecte comune în domeniul educației și cercetării.

 Programul vizitei a inclus prezentarea universității, turul spațiilor de studiu și cercetare, precum și al Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, considerat un reper al activității științifice și al inovării academice.

Momentul central al întâlnirii l-a reprezentat semnarea unui Memorandum de Înțelegere, care stabilește cadrul general al cooperării instituționale. Documentul prevede mobilități academice pentru studenți și cadre didactice, inițiative și proiecte comune de cercetare, precum și dezvoltarea unor programe educaționale în parteneriat.

Semnarea Memorandumului marchează începutul unei relații instituționale bazate pe profesionalism și viziune comună, deschizând noi oportunități pentru comunitățile academice din România și Bulgaria.

Articolul precedent
 Partidul Social Democrat: Austeritatea „fără excepții”, un risc pentru economie și servicii publice
Articolul următor
Agenția Națională de Administrare Fiscală: Criteriile pentru declararea inactivității fiscale rămân neschimbate
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul acesta aduce o revenire a duelului deja tradițional...

News

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Social 0
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Social 0
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Social 0
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița