Parfumurile unisex revin la moda

In ultimi ani, nebunia folosiri parfumurilor unisex a fost intr-o continua crestere.

Foto: homearoma.ro

Din ce in ce mai multe persoane ar dori sa diferentieze granitele de gen standard si sa poarte liber ceea ce isi doresc – parfumuri mai masculine sau mai feminine.

Parfumurile unisex de-a lungul timpului:

Sa fim sinceri. Parfumurile unisex nu sunt ceva nou de care sa fim surprinsi acum

In anii 1910, Gabrielle Chanel a stabilit un ton no-binar in moda femeilor, introducand pentru prima data in colectiile de moda, pantalonii.

Pe piata parfumurilor, Calvin Klein a fost pionierul conceptului de neutralitate de gen, cand a lansat parfumul unisex – CK One, in anul 1994.Si care sa bucurat de un mare succes atat ca numar de vanzari cat si ca popularitate in intreaga lume.

Parfumul care contine note de bergamota, iasomie si nucsoara este un favorit clasic atat pentru barbati, cat si pentru femei.

Apoi, in 2015, tot Calvin Klein s-a ridicat din nou impotriva status-quo-ului si a sfidat granitele de gen cu cea mai noua lansare a unui parfum fara gen.

In anii ’60 a existat un usor indiciu al unei revolutii impotriva stereotipurilor rigide de gen, care au fost raspandite in masa in anii urmatori.

Pierre Cardin si Paco Rabanne au imbratisat rapid moda neutra de gen, introducand siluete elegante si minimaliste.

Foarte curand tendinta modei s-a mutat de la Paris in magazinele din SUA si apoi in intreaga lume.

Dar, din nou, moda fara gen a disparut la fel de repede si a durat circa un deceniu pana la mijlocul anilor ’70.

Pentru ca tot mai multe femei isi dau seama ca feminitatea lor nu este data de culoarea roz, de unicorni sau flori, ele imbratiseaza si parfumurile unisex.

Odata cu conversatia despre fluiditatea de gen, obtinand mai multa popularitate, oamenii se deschid cu privire la propriile preferinte si cer mai multa libertate de alegere.

In anii 2000 mai multe celebritati au optat pentru parfumuri unisex.

Cele mai cunoscute staruri care au imbratisat moda parfumurilor unisex sunt Miley Cyrus, Ruby Rose, Caitlyn Jenner si multe altetele in anii ce au urmat.

In plus, mai multe case de moda si de parfumuri au inceput sa dezvolte segmentul parfumurilor unisex: Chanel, Burberry, Yves Saint Laurent, etc, probabil in acest moment nu exista nici un mare brand de parfumuri care sa nu aiba si varianta unisex.

Pe masura ce liniile dintre parfumurile pentru femei si parfumurile pentru barbati devin tot mai fine, acest lucru aduce in mod firesc efectul de a cumpara mai multe parfumuri unisex.

Oamenii sunt acum mai dispusi sa-si exploreze unicitatea si sa depaseasca limitele de gen, cand vine vorba despre alegerea parfumurilor de zi cu zi sau pentru anumite ocazii speciale.