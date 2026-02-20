Parcul Chindia intră în cea mai amplă modernizare din ultimele decenii

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru un proiect major care vizează reabilitarea și modernizarea Parcului Chindia și a Grădinii Zoologice. Valoarea totală a investiției depășește 42 de milioane de lei, fondurile fiind obținute prin Programul Regional Sud-Muntenia, cu sprijinul Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia.

180.000 de metri pătrați transformați, dar cu verdele pe primul loc

Amenajat în jurul anului 1970, Parcul Chindia nu a beneficiat până acum de o reabilitare amplă. Proiectul actual acoperă întreaga suprafață de aproximativ 180.000 mp și pune accent pe păstrarea caracterului verde și istoric al zonei.

Potrivit administrației locale:

vor fi plantați arbori, arbuști și plante ornamentale noi;

aleile vor fi refăcute complet;

mobilierul urban va fi înlocuit cu unul modern, adaptat specificului parcului;

spațiile de joacă vor fi extinse și dotate cu echipamente noi.

Modernizarea va ține cont de amplasarea parcului în vecinătatea ansamblului istoric dominat de Turnul Chindiei, unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului.

Pod peste lac, pontoane și zone de promenadă

Un element spectaculos al proiectului îl reprezintă intervențiile din zona lacului. Sunt prevăzute:

construirea unui pod peste lac;

amenajarea de pontoane;

crearea unor noi zone de promenadă.

Autoritățile au precizat că suprafața ocupată de construcții și alei nu va depăși 10% din totalul parcului, restul rămânând spațiu verde.

În plus, întregul parc va beneficia de sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței.

Soluții pentru problema apei din Ialomița

Un capitol important al investiției vizează modernizarea lacului, în contextul dificultăților legate de debitul râului Ialomita. Vor fi implementate soluții tehnice pentru eliminarea blocajelor și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a luciului de apă.

Licitația urmează, lucrările pot începe în acest an

În perioada următoare va fi lansată procedura de licitație pentru execuția lucrărilor, iar administrația estimează că primele intervenții ar putea începe chiar în acest an. Durata maximă de execuție este de 24 de luni.

Prin această investiție, autoritățile își propun transformarea Parcului Chindia într-un spațiu modern, atractiv și funcțional, capabil să răspundă nevoilor comunității și să pună în valoare una dintre cele mai importante zone de recreere din Târgoviște.