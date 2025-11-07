Până pe 31 noiembrie, campanie de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân, lansată de Primăria Târgoviște

O inițiativă pentru un oraș mai curat, mai sigur și mai responsabil față de animale.Primăria Municipiului Târgoviște a lansat o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân, care se desfășoară în perioada 22 septembrie – 31 noiembrie 2025. Programul, derulat prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat (D.A.P.P.P.), are ca scop limitarea înmulțirii necontrolate a animalelor de companie, dar și sprijinirea proprietarilor care nu își pot permite costurile procedurii.

Campania se adresează târgoviștenilor care dețin câini de rasă comună și doresc să contribuie la menținerea unui mediu curat, sigur și echilibrat pentru întreaga comunitate. Prin această acțiune, autoritățile locale urmăresc reducerea numărului de animale abandonate pe domeniul public, o problemă constantă în marile orașe.

„Ne dorim un oraș curat, sigur și prietenos atât pentru oameni, cât și pentru animale. Campania de sterilizare gratuită vine în sprijinul cetățenilor și al mediului înconjurător, contribuind la reducerea numărului de câini fără stăpân”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Târgoviște.

Cum te poți înscrie

Înscrierile pentru campania de sterilizare gratuită se pot face:

La sediul D.A.P.P.P. Târgoviște, situat pe strada Revoluției nr. 2–5

Prin e-mail: dappp_tgv@pmtgv.ro

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta:

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân – 0735 600 156

Registratura D.A.P.P.P. – 0374 494 893

O responsabilitate legală și morală

Reprezentanții administrației locale reamintesc că sterilizarea câinilor de rasă comună este o obligație legală, conform legislației naționale privind protecția animalelor. Totodată, aceasta este și un gest de responsabilitate civică: previne abandonul, reduce riscul de îmbolnăvire și contribuie la siguranța comunității.

Campania se desfășoară până la 31 noiembrie 2025, iar autoritățile îi încurajează pe proprietari să se programeze din timp pentru a beneficia de această facilitate oferită gratuit.

Prin această inițiativă, Primăria Municipiului Târgoviște își reafirmă angajamentul față de bunăstarea animalelor și protejarea mediului urban, încurajând comportamentul responsabil și implicarea activă a cetățenilor.