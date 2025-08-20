PÂNĂ LA VICTORIA CU ȘELIMBĂR, CHINDIA S-A FĂCUT DE RÂS ÎN CUPĂ

Chindia a părăsit prematur Cupa României, fiind eliminată de anonima CSC Băicoi, echipă antrenată de fostul dinamovist, Valentin Lazăr. Dâmbovițenii au părăsit competiția după un adevărat thriller decis în prelungiri. A fost 3-2 pentru prahoveni, care merg mai departe în cea de-a doua competiție oficială internă. Golurile partidei dintre CS Băicoi și Chindia au fost marcate de către David Brăilă (15), Florinel Sandu (87) și Narcis Țânțaru (102) au înscris golurile pentru CSO Băicoi, în timp ce pentru Chindia au punctat Alexandru Stan (54) și Raul Neagu (90+6)

”Părăsim Cupa României după înfrângerea cu 3-2 în fața lui CSO Băicoi.

Am pierdut, dar asta nu trebuie să ne dărâme. Chindia construiește o echipă nouă, pe principii sănătoase, pentru un întreg oraș, pentru o comunitate care pune suflet și pasiune în viitorul acestui club.

𝐂𝐚̆𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐬𝐭, 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐬̦𝐢 𝐯𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐢 𝐟𝐢. 𝐍𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐢̂𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̆𝐦 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐦 𝐨 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚̆ 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐚̆ 𝐦𝐚̂𝐧𝐝𝐫𝐢 𝐩𝐞 𝐭𝐨𝐭̦𝐢.

Primul prilej să ne luăm revanșa în fața voastră este sâmbătă, în partida cu CSC Șelimbăr (ora 11:00). Hai, Chindia!”, s-a scris pe pagia de Facebook a clubului.

Într-o notă total diferită, antrenorul Ilie Poenaru a fost mult mai virulent la conferința de presă ce a urmat jocului cu CSC Băicoi: ”Se poate spune că este o eliminare rușinoasă. Le-am atras atenția toată săptămâna că va veni un meci greu. Sunt jucători care au evoluat mai puțin sau deloc, aveau șansă să convingă că merită în primul 11. Nu au înțeles că aceste meciuri sunt imprevizibile. Au ratat foarte multe ocazii, unii în loc să fie altruiști au transformat jocul într-unul personal. A fost vorba despre o lipsă de concentrare, reacție și atitudine. Suntem de două luni împreună, simt așa o răutate… Este o echipă nouă, înțeleg dorința, lumea, dar poate credeți că vorbim doar să ne aflăm în discuție! Toată lumea vorbește de promovare. Nu mai vorbiți de nicio promovare. Anul ăsta nu. Și noi ne dorim să performăm, dar acum nu avem o echipă, ci un lot. Nu se face omogenizare peste noapte.”

Echipa de start a târgoviștenilor în meciul de cupă a fost: Isvoranu – R. Simion, Bilali, R. Neagu, Tamași, Al. Albu, Pena, Rz. Tache, D. Florea, Andr. Moise, Plaza. Rezerve au fost Den. Tănase – Ad. Ioniță, Rob. Enache, Iul. Roșu, Bg. Petre, Dogănoiu, Popadiuc, Al. Stan.