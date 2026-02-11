Opt percheziții domiciliare la mai multe locații din județ, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală

În cadrul operațiunii, polițiștii au pus în aplicare și un mandat de aducere, persoana vizată fiind condusă la sediul unității de parchet pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Investigațiile efectuate până în prezent au scos la iveală faptul că, în perioada 2019 – 2024, administratorii unor societăți comerciale active în domeniul construcțiilor ar fi omis parțial sau total înregistrarea operațiunilor comerciale în documentele contabile și în alte registre legale, afectând astfel în mod direct evidența fiscală.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile, patru telefoane mobile și o unitate de calculator, bunuri care vor fi analizate pentru a aduce probe suplimentare în dosar.

Reprezentanții IPJ Dâmbovița au precizat că cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu și stabilirii întregii situații privind evaziunea fiscală.

Autoritățile reamintesc că evaziunea fiscală constituie o infracțiune gravă, iar persoanele implicate riscă sancțiuni penale și civile, conform legislației în vigoare.

Acțiunile de acest gen fac parte dintr-un program constant al Poliției Române de combatere a criminalității economice, având ca scop protejarea mediului de afaceri și prevenirea prejudiciilor la bugetul de stat.