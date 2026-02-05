Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Opt mandate de percheziție domiciliară puse în aplicare în Moreni

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moreni, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

În continuare, polițiștii vor pune în aplicare trei mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Articolul precedent
ÎPS Nifon a hirotesit întru duhovnic cinci tineri preoți din Arhiepiscopia Târgoviștei
Articolul următor
AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS.

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de...

De astăzi, autobuzele electrice circulă în Târgoviște și zona metropolitană

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, alături de Corneliu...

Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a efectuat ieri ...

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

News

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Administraţie 0
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

AJOFM Dâmbovița lansează noi cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Administraţie 0
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DJ...

© 2023 Ziarul Dâmbovița