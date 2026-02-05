Opt mandate de percheziție domiciliară puse în aplicare în Moreni

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moreni, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

În continuare, polițiștii vor pune în aplicare trei mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.