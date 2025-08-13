Omida frunzelor de porumb – dăunător de carantină semnalat în România

Spodoptera frugiperda (Smith), cunoscută sub numele de omida frunzelor de porumb, este un dăunător de carantină originar din zonele tropicale și subtropicale ale Americii, răspândit ulterior în Africa, Asia și Oceania, unde a provocat pierderi economice majore în agricultură.

În 2023, Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a confirmat pentru prima dată prezența acestui dăunător în România, în urma activităților de monitorizare.

Specia este polifagă, dar afectează în special culturile de:

porumb (Zea mays)

orez (Oryza sativa)

sorg (Sorghum bicolor)

mei (Panicum miliaceum)

Cum se răspândește

Toate stadiile de dezvoltare pot fi transportate accidental prin comerțul internațional, odată cu părți de plante. În plus, datorită capacității mari de zbor, adulții pot migra rapid pe distanțe considerabile.

Cum recunoaștem dăunătorul

Adultul are anvergura aripilor de 32–38 mm. Aripile anterioare sunt gri-brune la femele și mai închise la masculi, cu pete caracteristice, iar cele posterioare sunt albe, cu nervuri brunii.

Larva este verde la eclozare, cu pete negre, și poate deveni brună pe măsură ce se dezvoltă. Ajunge la 35–40 mm și prezintă pe cap o marcă galbenă în formă de „Y” inversat.

Simptome ale atacului

frunze scheletizate

orificii de hrănire în frunze și fructe

consumarea epidermei frunzelor de către larvele tinere

Larvele sunt active în special noaptea și, de obicei, se hrănesc în interiorul plantelor, ceea ce face depistarea dificilă.

ANF a elaborat un program de urgență și un plan de acțiune pentru combaterea dăunătorului, disponibile pe www.anfdf.ro, împreună cu fișa fitosanitară completă realizată de Laboratorul Național Fitosanitar.

Specialiștii atrag atenția că monitorizarea atentă și depistarea timpurie sunt esențiale pentru limitarea răspândirii Spodoptera frugiperda în culturile din România.