Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Omida frunzelor de porumb – dăunător de carantină semnalat în România

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Spodoptera frugiperda (Smith), cunoscută sub numele de omida frunzelor de porumb, este un dăunător de carantină originar din zonele tropicale și subtropicale ale Americii, răspândit ulterior în Africa, Asia și Oceania, unde a provocat pierderi economice majore în agricultură.

În 2023, Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a confirmat pentru prima dată prezența acestui dăunător în România, în urma activităților de monitorizare.

Specia este polifagă, dar afectează în special culturile de:

  • porumb (Zea mays)
  • orez (Oryza sativa)
  • sorg (Sorghum bicolor)
  • mei (Panicum miliaceum)

Cum se răspândește
Toate stadiile de dezvoltare pot fi transportate accidental prin comerțul internațional, odată cu părți de plante. În plus, datorită capacității mari de zbor, adulții pot migra rapid pe distanțe considerabile.

Cum recunoaștem dăunătorul

  • Adultul are anvergura aripilor de 32–38 mm. Aripile anterioare sunt gri-brune la femele și mai închise la masculi, cu pete caracteristice, iar cele posterioare sunt albe, cu nervuri brunii.
  • Larva este verde la eclozare, cu pete negre, și poate deveni brună pe măsură ce se dezvoltă. Ajunge la 35–40 mm și prezintă pe cap o marcă galbenă în formă de „Y” inversat.

Simptome ale atacului

  • frunze scheletizate
  • orificii de hrănire în frunze și fructe
  • consumarea epidermei frunzelor de către larvele tinere

Larvele sunt active în special noaptea și, de obicei, se hrănesc în interiorul plantelor, ceea ce face depistarea dificilă.

ANF a elaborat un program de urgență și un plan de acțiune pentru combaterea dăunătorului, disponibile pe www.anfdf.ro, împreună cu fișa fitosanitară completă realizată de Laboratorul Național Fitosanitar.

Specialiștii atrag atenția că monitorizarea atentă și depistarea timpurie sunt esențiale pentru limitarea răspândirii Spodoptera frugiperda în culturile din România.

Articolul precedent
Salvamont Dâmbovița a intervenit pentru salvarea unui bărbat de 73 de ani rătăcit și imobilizat în zona montană
Articolul următor
Phishing-ul țintit – noua metodă de fraudă online care vizează direct angajați și manageri
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din...

SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în...

CUM A FOST PRIMA ETAPĂ DIN LIGA A II-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în...

News

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Social 0
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

Social 0
Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile...

Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

Social 0
În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de...

© 2023 Ziarul Dâmbovița