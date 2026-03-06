OFICIAL: Reformă majoră la Romsilva,  direcțiile silvice s-au redus de la 41 la 19

Guvernul României a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, o reformă amplă care vizează eficientizarea administrării pădurilor aflate în proprietatea publică a statului. Anunțul a fost făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a subliniat că schimbările reprezintă o promisiune asumată și îndeplinită după luni de muncă.

Potrivit acesteia, reforma urmărește trecerea de la un sistem administrativ fragmentat la unul regional, mai coerent și mai eficient. „Reducem structurile birocratice și introducem criterii clare de performanță. Cine nu livrează rezultate nu va mai rămâne ani la rând în funcție. Pădurile României au nevoie de o Romsilva reformată”, a declarat ministra.

Una dintre cele mai importante schimbări este reorganizarea teritorială a instituției. Numărul direcțiilor silvice va fi redus de la 41 la 19 structuri regionale, măsură care are ca scop eliminarea suprapunerilor administrative și optimizarea procesului decizional.

Reforma introduce și un sistem de management bazat pe performanță. Directorii direcțiilor silvice și conducerea centrală vor fi desemnați prin concurs, pentru mandate de 5 ani, iar menținerea în funcție va depinde de rezultatele obținute. În același timp, vor fi introduși indicatori de performanță financiari și nefinanciari, iar evaluarea activității va fi realizată anual.

Actul normativ aduce și reguli mai stricte privind disciplina financiară, cu atribuții clar definite pentru fiecare structură din cadrul Romsilva. De asemenea, vor exista evidențe separate pentru exploatarea masei lemnoase, producție și alte servicii, pentru a crește transparența și responsabilitatea managerială.

Reorganizarea face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar respectarea acestor jaloane este esențială pentru menținerea accesului la fondurile europene.

Prin această reformă, Guvernul urmărește crearea unei structuri administrative mai eficiente, mai responsabile și mai transparente, capabile să gestioneze durabil fondul forestier al României.