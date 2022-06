OFICIAL. EMIL SĂNDOI NU MAI ESTE ANTRENORUL CHINDIEI TÂRGOVIȘTE

1 0

Emil Săndoi a plecat de la Chindia Târgoviște după doi ani. Antrenorul în vârstă de 57 de ani și-a anunțat despărțirea de dâmbovițeni în direct la Digi Sport Special.

Emil Săndoi: „Chiar azi am avut o discuție cu președintele, noi am rămas în relații bune și îl apreciez pentru că e de 7 sau 8 ani acolo, a luat echipa din Liga 3, a dus-o în Liga 2, în Liga 1, a participat la toate etapele acestei echipe. (…)

Am vorbit astăzi și am căzut de comun acord că e mai bine să nu mai prelungim. Oricum și mie mi se încheia contractul, nici nu apucasem să văd ce schimbări vor mai fi pe acolo. Nu am apucat să frunzăresc nici presa de azi, nu știam de Paul Iacob decât în momentul când s-a făcut”. Săndoi era unul dintre cei mai longevivi antrenori din Liga 1. Se afla pe banca Chindiei din iunie 2020.

Paul Iacob (25 de ani), pe care l-a antrenat până acum, a plecat la Rapid, deși era dorit și de FCSB.

Noul fundaș al Rapidului are în palmares o Cupă și o Supercupă ale României, ambele câștigate cu Viitorul Constanța.