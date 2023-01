OBIECTIVELE ECHIPELOR NAȚIONALE DE BASCHET PENTRU 2023

2023 reprezinta pentru baschetul romanesc un an foarte incarcat, cu multe participari ale reprezentativelor nationale de seniori si tineret in competitiile internationale, atat in plan mondial, cat si in plan european.

Tinand cont de strategia FRB si de obiectivul propus pentru actualul ciclu olimpic (Paris 2024), Consiliul Director a aprobat cu unanimitate de voturi toate obiectivele de performanta estimate pentru anul 2023, acestea fiind inserate in cadrul cererii de finantare depusa la Ministerul Sportului privind programele sportive de utilitate publica din anul 2023.

Astfel, mai jos gasiti toate obiectivele de performanta stabilite pentru loturile nationale de baschet in acest an atat pentru competitiile mondiale, cat si pentru cele continentale:

Obiective de performanţă stabilite pentru campionate mondiale, în anul 2023:

Campionat Mondial Baschet 3×3 Senioare

Estimat – locul I-VI

Campionat mondial „World Cup U23” 3×3 (feminin)

Estimat – locul I-VI

Campionat mondial „World Cup U23” 3×3 (masculin)

Estimat – locul I-VI

Campionat Mondial Universitar 5×5 “FISU World University Games” (seniori)

Estimat – locul I-VI

Campionat Mondial Universitar 5×5 “FISU World University Games” (senioare)

Estimat – locul I-VIII

Campionat Mondial 5×5 “Jocurile Francofoniei“ (senioare)

Estimat – locul I-III

Nations League U23 3×3 Masculin Turneu Final

Estimat – locul I-VI

Nations League U23 3×3 Feminin Turneu Final

Estimat – locul I-VIII

Obiective de performanţă stabilite pentru campionate europene, în anul 2023

LOTURI OLIMPICE

JO Europene 3×3 Feminin

Estimat – locul 1-VI

JO Europene 3×3 Masculin

Estimat – medalie (locul I-III)

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 3×3 Feminin

Estimat – medalie (locul 1-III)

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 3×3 Masculin

Estimat – medalie (locul I-III)

LOTURI NATIONALE

Campionatul European de Baschet 3×3 Senioare (Turneu Final)

Estimat – locul V-VIII

Campionatul European de Baschet 3×3 Seniori (Turneu Final)

Estimat – locul V-VIII

Campionatul European Universitar de Baschet 3×3 Senioare

Estimat – locul I-III

Campionatul European Universitar de Baschet 3×3 Seniori

Estimat – locul I-III.