O victorie spectaculoasă pentru CSU Târgoviște în deplasarea de la Iași, în cadrul Etapei a VI-a a Play-out-ului Diviziei A la handbal masculin!

By: Roxana - Ionela Botea

Sub binecuvântarea Sfintei Parascheva, băieții antrenați de Oprea Georgian au demonstrat forță, unitate și determinare. 

Meciul cu CS Politehnica Iași s-a încheiat cu scorul 27-33 (12-17), după un joc controlat autoritar de la început până la final. CSU Târgoviște a impus ritmul încă din prima repriză, cu o apărare agresivă și un atac precis, construind un avantaj solid.

 Echipa a oferit faze spectaculoase și o coeziune excelentă pe teren, arătând că determinarea și concentrarea fac diferența.

Această victorie nu doar că aduce puncte importante, ci și un semnal clar de forță din partea echipei noastre!

 Felicitări, CSU Târgoviște! 

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

