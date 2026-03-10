O tragedie s-a produs în comuna Crevedia pe 9 martie 2026, în jurul orei 12:55, când polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost alertați prin SNUAU 112 despre un incident grav: un bărbat a fost înjunghiat.

Din primele cercetări ale oamenilor legii reiese că între doi bărbați, cu vârstele de 39 și 46 de ani, a izbucnit un conflict spontan. În timpul altercației, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat pe cel de 46 de ani cu un obiect ascuțit-înțepător, provocându-i răni grave.

Victima, în vârstă de 46 de ani, a primit imediat îngrijiri medicale, însă, din păcate, a decedat în urma rănilor suferite.

Autorul agresiunii, bărbatul de 39 de ani, a fost reținut și se află în custodia poliției, urmând ca cercetările să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Ancheta vizează clarificarea motivului conflictului și a modului în care s-a desfășurat altercația.

Polițiștii fac apel la cetățeni să evite conflictele și să apeleze la autorități în situații tensionate, pentru prevenirea unor astfel de tragedii. Totodată, autoritățile subliniază că violența poate avea consecințe ireversibile asupra victimelor și a comunității.

Această tragedie reamintește cât de important este să se păstreze calmul și dialogul, iar conflictele să fie rezolvate prin mijloace legale, pentru a preveni pierderi de vieți omenești.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact toate împrejurările producerii incidentului și pentru luarea măsurilor legale corespunzătoare.