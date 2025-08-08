Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care l-au mandatat cu încrederea lor, deputatul liberal Aurelian Cotinescu și-a făcut public raportul de activitate din prima sesiune parlamentară. A fost pentru politician un debut reușit în activitatea de parlamentar, fiind desemnat secretar al grupului PNL de la Camera Deputaților și președinte al Grupului de prietenie cu Emiratele Arabe Unite.

”Am încheiat prima sesiune parlamentară cu implicare atentă, atât în activitatea legislativă, cât și în sprijinul județului Dâmbovița. În paralel cu rolul de secretar al grupului parlamentar al deputaților PNL, am rămas aproape de oameni și am reacționat ori de câte ori a fost nevoie”- a declarant deputatul Cotinescu.

În prima sesiune a Parlamentului din actuala legislatură, deputatul liberal a fost co-inițiator pentru 13 propuneri legislative și participă la  proiecte aflate în lucru vizează: Sprijin pentru consumatorii vulnerabili, prin decizii locale; Protecția copilului și îmbunătățirea cazierului fiscal; Finanțarea proiectelor publice locale; Siguranța rutieră și reglementări mai clare pentru circulația pe drumurile publice.

A avut opt luări de cuvânt în plen, dintre care 6 declarații politice prin care a susținut atragerea de investiții în județul Dâmbovița (infrastructură și locuri de muncă); investiții în energie curată și tranziție responsabilă; reforme în administrație, educație și justiție, pentru mai multă meritocrație și transparență; orientarea fermă pro-europeană, respingând discursurile extremiste și populiste.

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște
NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE
