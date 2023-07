O NOUĂ TRANȘĂ DE BANI A FOST VIRATĂ ÎN CONTURILE ECHIPEI CHINDIA TÂRGOVIȘTE

Chindia e presată de timp să rezolve problemele financiare lăsate de fosta conducere, adică o mulțime de litigii financiare cu foști jucători, antrenori și colaboratori, inclusiv de furnizori de servicii.

Cele mai arzătoare sunt, evident, datoriile către fotbaliștii care au evoluat pentru echipa din Târgoviște, unii dintre ei înaintând deja memorii către Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF, cum este cazul lui Cătălin Căbuz, între timp ajuns la CFR Cluj. Sunt și alte memorii pe rol, dar Căbuz a fost primul care s-a adresat instanțelor FRF/LPF pentru a-și primi restanțele, scrie liga2.prosport.ro.

Pentru a evita amenzi sau – în cel mai rău scenariu – depunctări, asociatul cu ponderea financiară cea mai importantă, Consiliul Județean Dâmbovița, a aprobat vineri, 21 iulie, alocarea sumei de 1.000.000 lei către club, suplimentar față de contribuțiile și cotizațiile anuale.

Pentru programe sportive de performanță, sesiunea a II-a, 2023”, se arată în proiectul de hotărâre care a fost vineri pe masa consilierilor județeni, și care a trecut la vot fără probleme sau obiecții.

Dacă lucrurile vor merge așa cum trebuie, săptămâna aceasta banii ar trebui să intre în contul clubului prezidat acum de Andrei Cordoș, iar mai departe, la foști jucători, sau actuali, la angajați și la unii dintre colaboratori, anunță aceeași sursă.

Cu cei aproximativ 200.000 de euro de la CJ, la Chindia se pot achita două luni restante, așa că situația ar deveni mult mai simplu de gestionat pentru noul staff administrativ, care are de pregătit primele meciuri oficiale din Liga 2. ”Noi nu putem spune că am preluat acest club de la 0. Am venit aici să punem umărul la salvarea acestei situații, am venit să facem treabă”, declara deunăzi președintele Cordoș la postul local de televiziune Columna.