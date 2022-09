O nouă grădinița modernă și cochetă la Răzvad 

1 0

Comuna Răzvad are o nouă grădinița modernă și cochetă, 52 de prichindei din localitate vor învăţa, începând de luni, 5 septembrie, într-un loc de poveste, construit după cele mai înalte standarde şi amenajat cu atenţie pentru a-i primi pe copii într-o atmosferă de basm. Noua grădiniţă din Răzvad, are trei săli de clasă, două clase au program prelungit, sală de mese și dormitoare cochete.Grădiniţa are şi un loc de joacă modern, parcare, alei pietonale și spaţii verzi.

Valoarea acestei investiţii se ridică la suma de 3.479.233,56 lei fără TVA și este din buget local. Este o grădiniță de poveste, spațioasă și modernă. Copiii și cadrele didactice din Răzvad merită tot ce este mai bun.

Au răspuns prezent la evenimentul de inaugurare președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, vicepreședintele CJ Dâmbovița, Luciana Cristea, parlamentari PSD Dâmbovița, inspectorul școlar general Ileana Nicolaescu, inspectorul școlar adjunct Alexandru Mitru și alți invitaţi .

La evenimentul de deschidere a noii unităţi de învăţământ, copiii au avut parte de surprize, baloane colorare şi mici bucurii,administraţia locale condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban le -a pregătit preșcolarilor și rechizite.

Tradiția se păstrează la Răzvad, în prima zi de școală, fiecare copil a primit un pachet cu rechizite școlare, astfel Primăria Răzvad a pregătit pachetul “Back to School” pentru aproximativ 450 de elevi și preșcolari răzvădeni.

Rechizite școlare, de calitate, personalizate pe nivelul de învățământ al fiecărei clase, cât și pentru învățământul preșcolar. Educația a fost și va rămâne un domeniu prioritar pentru administrația locală a comunei Răzvad, condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban.