O ECHIPĂ DE BASCHET DIN DÂMBOVIȚA, EXCLUSĂ DIN COMPETIȚIILE ORGANIZATE DE FRB

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in format mixt (fizic si online) in data de 30.03.2023 cu prezenta a 14 membri (7 membri au fost prezenti online), a adoptat urmatoarele decizii in prezenta reprezentantului Ministerului Sportului, consilier superior Anamaria Sintie:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi si se adauga inca un punct, “Prezentarea raportului in urma sedintelor de lucru din Programul FIBA Plus Performance”.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Activitate FRB pe 2022, document care va fi prezentat spre aprobare in Adunarea Generala Ordinara din 11.04.2023.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de activitate FRB pe 2023, document care va fi prezentat spre aprobare in Adunarea Generala Ordinara din 11.04.2023.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi lista cu structurile sportive ce urmeaza a fi propuse pentru afiliere definitiva la FRB in cadrul Adunarii Generale Ordinare din 11.04.2023, dupa cum urmeaza:

1 Clubul Sportiv Municipal Constanta

2 Asociatia Baschet Club Hoopers – Topaitorii Ploiesti

3 Asociatia Club Sportiv Sporting Tigers Vaslui – Club Sportiv Tigrii Sportivi Vaslui

4 Liceul cu Program Sportiv Cluj Napoca

5 Clubul Sportiv Activ Prahova Ploiesti

6 Ascociatia Club Sportiv Genial Baschet 22 Bucuresti

7 Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda

8 Clubul Sportiv Municipal Odorheiul Secuiesc – Varosi Sport Klub Szekelyuduarhely

9 Clubul Sportiv Universitar ASE Bucuresti

10 Asociatia Club Sportiv CNAV Eagles Bucuresti

11 Asociatia Clubul Sportiv Ulisse Bucuresti

12 Clubul Sportiv Valea Calugareasca

13 Asociatia Club Sportiv Wolf Pack Bucuresti

14 Asociatia Club Sportiv Scoala de Baschet Horatiu Giurgiu Bucuresti

15 Asociatia Club Sportiv Baschet Team Giurgiu

16 Asociatia Clubul Sportiv Energy Basketball Academy Targu Jiu

17 Asociatia Academia Club Sportiv Phoenix Constanta

18 Clubul Sportiv Muncitoresc Resita

19 Asociatia Club Sportiv Magicball Academy Satu Mare

20 Asociatia Club Sportiv Templiers Academy Galati

21 Asociatia Clubul Sportiv Premium Sibiu

5. Se aproba cu unanimitate de voturi lista cu structurile sportive ce urmeaza a fi propuse pentru excludere de la FRB (dezafiliere) in cadrul Adunarii Generale Ordinare din 11.04.2023, dupa cum urmeaza:

1 Club Sportiv Asociatia Axiopolis Sport Cernavoda

2 Clubul Sportiv Universitar Constantin Brancusi Targu Jiu

3 Asociatia Clubul Sportiv Targu Jiu

4 Clubul Sportiv Municipal Sibiu

5 Asociatia Club Sportiv Toro Dunk Craiova

6 Asociatia Club Sportiv Olympus Calafat

7 Asociatia Club Sportiv For You Apahida

8 Asociatia Club Sportiv Roth Baia Mare

9 Colegiul National Tudor Vladimirescu Targu Jiu

10 Clubul Sportiv Simon Basketball and Swimming Pitesti

11 Clubul Sportiv Palestra Bucuresti

12 Asociatia Club Sportiv de Baschet Vipo Bucuresti

13 Asociatia Club Sportiv 4 Sports Bucuresti

14 Clubul Sportiv Sicul Baschet Covasna

15 Clubul Sportiv ADEP Satu Mare

16 Clubul Sportiv Baschet Time Bucuresti

17 Clubul Sportiv Temerarii Calarasi

18 Asociatia Sportiva Club Sportiv Best Targoviste

19 Clubul Sportiv Triumph Radauti

20 Clubul Sportiv Cuza Sport Braila Galati

21 Club Sportiv Baschet Club Timba Timisoara

22 Clubul Sportiv Municipal Calarasi

23 Asociatia Baschet Club Magic Satu Mare

24 Clubul Sportiv National Iasi

25 Asociatia Clubul Sportiv Amicii Baschetului Bucuresti

26 Clubul Sportiv Phoenix Galati

27 Asociatia Clubul Sportiv Luceafarul Iasi

28 Asociatia Club Sportiv Intersport Bucuresti

6. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a urmatoarelor structuri sportive:

1. Clubul Sportiv “Gloria 2018” Bistrita (jud. Bistrita-Nasaud)

2. Asociatia Club Sportiv LA Baschet Cluj-Napoca (jud. Cluj)

7. Se aproba cu unanimitate de voturi ca structura Asociatia Sportiva Scolara Pro Sport Sighetu Marmatiei sa fie notificata si anuntata ca nu poate fi afiliata la Federatia Romana de Baschet, fiind o eroare materiala afilierea sa provizorie la FRB (are CIS cu F).

8. Se aproba cu unanimitate de voturi taxele de inscriere pentru competitia nationala sportiva de babybaschet si minibaschet de la Costinesti 2023.

Totodata, in Regulamentele Specifice ale competitiilor nationale sportive de babybaschet si minibaschet de la Costinesti 2023 se vor include urmatoarele:

– Perioade de desfasurare:

18-24.06.2023 – Competitia nationala sportiva de babybaschet (masculin si feminin)

25.06 – 01.07.2023 – Competitia nationala sportiva de minibaschet (masculin si feminin)

01-04.07.2023 – Campionatul National U12 (masculin si feminin)

– In acest an se joaca cu minge nr. 5 (ambele categorii). Incepand cu 2024, in competitiile feminine se va juca cu minge nr. 5 iar in competitiile masculine se va juca cu minge nr. 6.

– Inaltimea inelului la babybaschet – 2,60 m

– Inaltimea inelului la babybaschet – 2,80 m sau 3,05 m (de analizat Comisia Tehnica)

– Structurile sportive vor putea inscrie echipe formate din minim 9 sportivi si maxim 14 sportivi (in cazul echipelor mixte, pe foaia oficiala de joc vor putea fi trecute maxim 2 sportive; in lotul echipei inscrise, in cazul echipelor mixte, vor putea fi maxim 4 sportive)

– Se va realiza legitimarea electronica a tuturor participantilor

– Taxa pentru legitimare electronica va fi anuntata cu celeritate si inclusa in regulamente

– Toti sportivii si antrenorii vor participa obligatoriu si la activitatile din ziua libera (anuntate in prealabil – culturale si educative)

Urmeaza ca membrii Consiliului Director sa primeasca cu celeritate pe mail spre aprobare forma finala a Regulamentelor Specifice pentru competitiile nationale sportive de la Costinesti, la propunerea Comisiei Tehnice.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi ca FRB sa propuna spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare din 11.04.2023 o lista de membrii de onoare, care va cuprinde mai multe personalitati care au activat in conducerea FRB. Lista finala va fi aprobata la sedinta Consiliului Director ce va avea loc inaintea Adunarii Generale Ordinare din 11.04.2023.

10. Regulamentul Specific pentru Cupa Federatiei urmeaza sa fie trimis spre aprobare pe mail catre membrii Consiliului Director, avand incluse urmatoarele:

– pentru Cupa Federatiei (feminin)

– joaca numai jucatoare cu cetatenie romana

– perioada de desfasurare de 2 luni – 28.04 – 14.06.2023

– perioada de inscriere – pina la 15.04.2023

– taxa de inscriere – 500 lei/echipa

– toate fazele se vor desfasura in regim de turnee, pe grupe

– sistemul competitional stabilit in functie de numarul de echipe inscrise (se joaca in grupe) – sistemul va fi anuntat in 16.04.2023

– baremul de arbitraj – cel aplicat pentru meciurile din Liga 1 (2 arbitri LNB si un arbitru de la juniori)

– la meciuri va fi prezent un delegat tehnic

– echipele trebuie sa prezinte la joc minim 7 sportive

– transferurile vor fi permise pana cu 72 de ore inainte de inceperea competitiei (maxim 2 transferuri de echipa, iar sportivele sunt transferate doar pentru aceasta competitie)

sunt permise duble legitimari de la juniori la seniori

– antrenori cu licenta FRB

Faza 1 va avea loc in perioada 28-30 aprilie (tragere la sorti a grupelor, in functie de clasamentul LNBF si de pozitie geografica – grupe de 3 echipe);

Faza 2 va avea loc in perioada 9-11.05.2023 (grupe de 3 echipe)

Faza 3 (faza finala de tip Final 8) – la inceputul lunii iunie, estimat 7-10 iunie

11. Se fac clarificari pentru LNBM Mozzart Bet, sezonul 2023-2024 (play-off si play-out), dupa cum urmeaza:

Finala mare – se joaca dupa sistemul “4 din 7 meciuri”

Final mica – se joaca dupa sistemul “3 din 5 meciuri”

Locurile 5-8 – se joaca dupa sistemul “2 din 3 meciuri”

Locurile 9 si 10 – nu mai joaca

Locurile 11-18

Tur I play-out – se joaca dupa sistemul “2 din 3 meciuri”

Tur II play-out – se joaca dupa sistemul “3 din 5 meciuri”

Tur III play-out – se joaca dupa sistemul “2 din 3 meciuri”

12. Memoriu depus de antrenorul Tudor Costescu – Se aproba cu unanimitate de voturi returnarea banilor platiti pentru greseala tehnica acordata in data de 08.03.2023 (motivare procedurala – nu a fost scris in foaia oficiala motivul acordarii GT, asa cum a decis Consiliul Director – arbitrii principali trebuie sa se asigure ca scorerul scrie motivul pentru care a fost acordata GT pe spatele foii oficiale)

13. Memoriu ACS Stars 2012 Iasi – cazul a fost inaintat la Comisia de Disciplina si Etica Sportiva si urmeaza sa fie trimis si catre ofiterul de integritate Emil Kosztelnik (single point of contact FRB).

14. Memoriu in cazul Mihaela Panait – se solicita puncte de vedere din partea tuturor cluburilor la care a activat sportiva Mihaela Panait pentru identificarea istoricului sportiv si urmeaza ca membrii Consiliului Director sa ia o decizie referitor la antrenorul care a descoperit-o si initiatiat-o in baschet pe sportiva.

15. Se aproba cu unanimitate de voturi inlocuirea medicala solicitata de CSM Galati.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi inlocuirea medicala solicitata de Steaua Bucuresti.

17. Presedintele FRB a informat Consiliul Director – raportul in urma interviurilor individuale, a completarii unor chestionare online, dar si a sedintelor de lucru din cadrul Programul FIBA Plus Performance. In urmatoarea perioada, FRB va finaliza Strategia si Planificarea pana in 2030, in corelare cu ONE FIBA.

18. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea presedintelui FRB pentru semnarea contractelor de consiliere si “mentoring” cu Pinas Gershon (antrenori), Miodrag Licina (arbitri) si Mario Leo (marketing).

19. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea membrilor CD, Catalin Tanase, Florin Covaciu si Veronica Gavrila, pentru demararea discutiilor cu Casa Corpului Didactic pentru obtinerea de credite scolare de catre cadrele din invatamant (invatatori, educatori, profesori) care vor fi implicate in proiectele FRB – Olimpiciada 4×4 (in cadrul ONSS 4×4) si Baschet pentru Mileniul 3 (guvernamental).

20. Din cauza celor petrecute in afara Oradea Arena la meciul CSM CSU Oradea – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, FRB va inainta cazul catre Comisia Nationala de Actiune Impotriva Violentei in Sport. Totodata va aduce unele amendamente la Regulamentul de Disciplina, dupa incheierea apelului depus de CSM CSU Oradea. In plus, se propune ca in contractele cluburilor cu sportivii vor fi inserate obligatoriu unele masuri disciplinare, prin ROI al cluburilor, mergand pana la excluderea din baschetul romanesc pentru actele de violenta.