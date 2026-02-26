Nu rata meciul Chindia – FC Bihor

Fanii echipei din Târgoviște sunt invitați să-și susțină favorita în lupta pentru play-off! Duminică, pe stadionul Eugen Popescu, de la ora 11:15, Chindia întâlnește FC Bihor, într-un meci care promite spectacol și emoție până la ultima secundă.

Biletele sunt disponibile deja și în format fizic, la magazinul clubului din Dâmbovița Mall, astfel încât suporterii să își poată rezerva locurile pentru a fi alături de echipă.

Tribunele trebuie să fie pline! Energia fanilor contează enorm pentru jucătoare, iar atmosfera creată de suporteri poate face diferența pe teren. Este momentul să arătăm că Târgoviște este cu inima alături de Chindia și că echipa noastră are un public care nu îi lasă niciodată singure.

Susținem echipa locală! Vino să trăiești emoția fotbalului, să cânți, să aplaudi și să fii parte din fiecare gol, fiecare fază și fiecare luptă pentru victorie.

Nu rata ocazia de a fi martor la un meci de foc! Hai să facem împreună ca Stadionul Eugen Popescu să devină adevăratul fort al Chindiei!