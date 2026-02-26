Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Nu rata meciul Chindia – FC Bihor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Fanii echipei din Târgoviște sunt invitați să-și susțină favorita în lupta pentru play-off! Duminică, pe stadionul Eugen Popescu, de la ora 11:15, Chindia întâlnește FC Bihor, într-un meci care promite spectacol și emoție până la ultima secundă.

 Biletele sunt disponibile deja și în format fizic, la magazinul clubului din Dâmbovița Mall, astfel încât suporterii să își poată rezerva locurile pentru a fi alături de echipă.

 Tribunele trebuie să fie pline! Energia fanilor contează enorm pentru jucătoare, iar atmosfera creată de suporteri poate face diferența pe teren. Este momentul să arătăm că Târgoviște este cu inima alături de Chindia și că echipa noastră are un public care nu îi lasă niciodată singure.

 Susținem echipa locală! Vino să trăiești emoția fotbalului, să cânți, să aplaudi și să fii parte din fiecare gol, fiecare fază și fiecare luptă pentru victorie.

 Nu rata ocazia de a fi martor la un meci de foc! Hai să facem împreună ca Stadionul Eugen Popescu să devină adevăratul fort al Chindiei!

Articolul precedent
Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită

Administraţie 0
AJOFM Dâmbovița dă vestea bună că județul Dâmbovița se...

Peste 17.000 de profesori și-au pierdut locurile de muncă de la începutul mandatului premierului Bolojan

Administraţie 0
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie...

Activități desfășurate în județul Dâmbovița cu prilejul Săptămânii Protecției Civile

Social 0
Numită și „arma vieții”, având ca deviză motto-ul „Cu...

© 2023 Ziarul Dâmbovița