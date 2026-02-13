Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului 106/2024, care reglementează subvențiile pentru anul 2026.
Perioada de depunere a Cererilor de Plată
16 martie – 5 iunie 2026
Respectarea acestui interval este esențială pentru evitarea penalităților sau a neeligibilității.
Suprafața minimă eligibilă
Exploatație agricolă: minimum 1 hectar
Parcelă agricolă: minimum 0,3 hectare
Sere și solarii: minimum 0,03 hectare
Culturile permanente: minimum 0,1 hectare
Alte aspecte importante
Dovada utilizării terenului – documente precum contracte de arendă, acte de proprietate sau adeverințe de la Registrul Agricol trebuie să fie valabile și conforme cu situația reală din teren.
Sectorul zootehnic – datele din Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) trebuie să fie actualizate înainte de depunerea cererii.
Pajiști permanente – este obligatorie respectarea încărcăturii minime de animale sau efectuarea activității agricole minime.
Fermierii interesați pot consulta proiectul Ordinului 106/2024 și link-urile relevante pentru detalii complete.