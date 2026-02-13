Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului 106/2024, care reglementează subvențiile pentru anul 2026.

Perioada de depunere a Cererilor de Plată

16 martie – 5 iunie 2026

Respectarea acestui interval este esențială pentru evitarea penalităților sau a neeligibilității.

Suprafața minimă eligibilă

Exploatație agricolă: minimum 1 hectar

Parcelă agricolă: minimum 0,3 hectare

Sere și solarii: minimum 0,03 hectare

Culturile permanente: minimum 0,1 hectare

Alte aspecte importante

Dovada utilizării terenului – documente precum contracte de arendă, acte de proprietate sau adeverințe de la Registrul Agricol trebuie să fie valabile și conforme cu situația reală din teren.

Sectorul zootehnic – datele din Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) trebuie să fie actualizate înainte de depunerea cererii.

Pajiști permanente – este obligatorie respectarea încărcăturii minime de animale sau efectuarea activității agricole minime.

Fermierii interesați pot consulta proiectul Ordinului 106/2024 și link-urile relevante pentru detalii complete.