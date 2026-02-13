Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului 106/2024, care reglementează subvențiile pentru anul 2026.

Perioada de depunere a Cererilor de Plată

16 martie – 5 iunie 2026

 Respectarea acestui interval este esențială pentru evitarea penalităților sau a neeligibilității.

Suprafața minimă eligibilă

Exploatație agricolă: minimum 1 hectar

Parcelă agricolă: minimum 0,3 hectare

Sere și solarii: minimum 0,03 hectare

Culturile permanente: minimum 0,1 hectare

Alte aspecte importante

Dovada utilizării terenului – documente precum contracte de arendă, acte de proprietate sau adeverințe de la Registrul Agricol trebuie să fie valabile și conforme cu situația reală din teren.

Sectorul zootehnic – datele din Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) trebuie să fie actualizate înainte de depunerea cererii.

 Pajiști permanente – este obligatorie respectarea încărcăturii minime de animale sau efectuarea activității agricole minime.

Fermierii interesați pot consulta proiectul Ordinului 106/2024 și link-urile relevante pentru detalii complete.

Articolul precedent
Sprijin financiar de urgență pentru pomicultorii afectați de înghețul târziu din 2025
Articolul următor
Victorie clară pentru CSM CSU Târgoviște în fața Sportului Studențesc: 85-50
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul acesta aduce o revenire a duelului deja tradițional...

News

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Social 0
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Social 0
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

Sprijin financiar de urgență pentru pomicultorii afectați de înghețul târziu din 2025

Social 0
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță...

© 2023 Ziarul Dâmbovița