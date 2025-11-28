Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Noua Secție de Cardiologie a Spitalului Județean Dâmbovița, modernizată și dotată la standarde europene, medicii au testat cea mai avansată tehnologie OCT

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Noua Secție de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Dâmbovița continuă să își consolideze poziția în rândul unităților medicale moderne din țară. Modernizarea și dotarea acesteia, realizate de Consiliul Județean Dâmbovița, oferă pacienților acces la servicii medicale de înaltă performanță.

Ieri, medicii cardiologi au participat la o sesiune de instruire susținută de specialiștii companiei Abbott, având ca temă tehnologia OCT – Optical Coherence Tomography, una dintre cele mai avansate metode utilizate în cardiologia intervențională. Această tehnică permite vizualizarea în detaliu a interiorului arterelor, oferind medicilor informații precise pentru stabilirea tratamentului optim.

Potrivit specialiștilor, utilizarea tehnologiei OCT crește semnificativ siguranța procedurilor, îmbunătățește rezultatele intervențiilor și contribuie la o recuperare mai rapidă a pacienților. Pentru locuitorii județului, aceasta înseamnă acces la tratamente care până de curând erau disponibile doar în marile centre medicale universitare.

Reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița subliniază că investițiile în infrastructura medicală fac parte dintr-un proces amplu de modernizare a Spitalului Județean, menit să asigure servicii medicale de calitate, dotări moderne și condiții optime atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Medicii cardiologi au fost felicitați pentru profesionalismul și dedicarea cu care tratează fiecare pacient, fiind considerați un pilon esențial în dezvoltarea cardiologiei intervenționale din județ.

Articolul precedent
Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi
Articolul următor
Judocanii de la CS Târgoviște, performanță de excepție la Naționalele de Veterani: un titlu de campion și trei medalii aduse acasă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Explozie la o butelie în Băleni-Sârb

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O explozie produsă ieri la o butelie, în comuna Băleni,...

România întâlnește Muntenegru, duminică, în Pitești Arena! Meci important pentru naționala de baschet

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala de baschet a României revine pe parchet duminică, de...

Flacăra Moreni joacă astăzi la Buftea! Meci important în etapa a 15-a: duel cu CSL Ștefăneștii de Jos

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Flacăra Moreni revine astăzi pe teren pentru un nou...

News

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

© 2023 Ziarul Dâmbovița