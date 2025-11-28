Noua Secție de Cardiologie a Spitalului Județean Dâmbovița, modernizată și dotată la standarde europene, medicii au testat cea mai avansată tehnologie OCT

Noua Secție de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Dâmbovița continuă să își consolideze poziția în rândul unităților medicale moderne din țară. Modernizarea și dotarea acesteia, realizate de Consiliul Județean Dâmbovița, oferă pacienților acces la servicii medicale de înaltă performanță.

Ieri, medicii cardiologi au participat la o sesiune de instruire susținută de specialiștii companiei Abbott, având ca temă tehnologia OCT – Optical Coherence Tomography, una dintre cele mai avansate metode utilizate în cardiologia intervențională. Această tehnică permite vizualizarea în detaliu a interiorului arterelor, oferind medicilor informații precise pentru stabilirea tratamentului optim.

Potrivit specialiștilor, utilizarea tehnologiei OCT crește semnificativ siguranța procedurilor, îmbunătățește rezultatele intervențiilor și contribuie la o recuperare mai rapidă a pacienților. Pentru locuitorii județului, aceasta înseamnă acces la tratamente care până de curând erau disponibile doar în marile centre medicale universitare.

Reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița subliniază că investițiile în infrastructura medicală fac parte dintr-un proces amplu de modernizare a Spitalului Județean, menit să asigure servicii medicale de calitate, dotări moderne și condiții optime atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Medicii cardiologi au fost felicitați pentru profesionalismul și dedicarea cu care tratează fiecare pacient, fiind considerați un pilon esențial în dezvoltarea cardiologiei intervenționale din județ.