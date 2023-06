NOUĂ ACHIZIȚII PENTRU CHINDIA TÂRGOVIȘTE ÎN CÂTEVA ZILE

Chindia Târgoviște nu contenește cu achizițiile și anunță fotbaliști zilnic. Miercuri, 28 iunie, clubul recent retrogradat în Liga 2 a făcut publică aducerea unui fotbalist experimentat, a extremei Andrei Blejdea.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a evoluat sezonul trecut tot în Liga 2, dar la Gloria Buzău, alături de care a bifat barajul de menținere/promovare în SuperLiga României, cu UTA, dar pe care l-a pierdut. Noua extremă a Chindiei Târgoviște a evoluat mai întâi în Elveția (FC Wil), Slovenia (NK Zarica Kranj) și Germania (Eintracht Braunschweig II) înainte să se întoarcă acasă, în România, la Academica Clinceni, în vara lui 2017, titrează liga2.prosport.ro.

Trei ani și jumătate a petrecut Blejdea în afara României, pentru că în 2014 pleca de la echipele ”under” ale clubului Dinamo la formația din ”țara cantoanelor”.

Blejdea a jucat în prima parte a sezonului 2021/2022 pentru ”U” Cluj, iar în a doua, de la începutul anului 2022, pentru FC Hermannstadt. Ambele echipe au promovat în prima ligă la finalul acelei stagiuni, însă el nu a rămas la niciuna. 16 meciuri și două goluri a avut Blejdea la ”U” Cluj în prima parte a sezonului respectiv de Liga 2, iar la FC Hermannstadt a prins patru partide și a înscris un gol, scrie liga2.prosport.ro.

Ulterior, în vara trecută, a semnat cu Gloria Buzău, pentru care în stagiunea precedentă de Liga 2 a bifat 20 de partide și a marcat de numai trei ori. De-a lungul carierei, extrema născută la București a mai fost legitimat la Pandurii, Campionii FC Argeș și Dinamo.

”Bine ai venit, Andrei Blejdea!

Andrei are 2 promovari la activ +100 meciuri in Liga2 si +20 meciuri in SuperLiga din Romania.

Echipe la care a mai evoluat: Dinamo Bucuresti, Universitatea Cluj, NK Kranj, FC Arges, FC Hermannstadt, Pandurii Targu Jiu si FC Buzau

Mult succes la Chindia Targoviste!”, a anunțat Chindia Târgoviște pe pagina de Facebook.

Anterior aducerii lui Andrei Blejdea, Chindia Târgoviște i-a mai legitimat, după retrogradarea în Liga 2, pe Florin Plămadă (fundaș, ex Poli Iași), Roberto Romeo (fundaș, ex FK Miercurea Ciuc), Vlad Prejmerean (mijlocaș, ex Unirea Slobozia), Dorian Railean (portar, ex Unirea Dej), Gabriel Dodoi (atacant, ex Viitorul Pandurii), Alexandru Gîț (fundaș, ex Unirea Dej), Iustin Popescu (portar, ex CS Mioveni) și Andrei Marc (fundaș, ex FC Brașov).

Răzvan Matiș, ultima dată la Unirea Dej, este și el la antrenamentele Chindiei, acolo unde s-a alăturat și Cornel Dinu, căpitanul echipei târgoviștene, care a primit din partea noii conduceri, la presiunea suporterilor, o ofertă de a continua.