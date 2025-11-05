Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Nou proiect de infrastructură în Târgoviște: Parcare publică modernă pe Bulevardul Unirii

Roxana - Ionela Botea

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat o nouă investiție majoră în infrastructura urbană a orașului: construirea unei parcări publice moderne pe Bulevardul Unirii, pe amplasamentul fostului sediu al operatorului de transport local.

Noua parcare va ocupa o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați și va fi dotată cu toate facilitățile necesare unui spațiu urban modern – sistem de canalizare, iluminat public eficient și amenajări pentru siguranța pietonilor și a vehiculelor.

Totodată, proiectul prevede și refacerea spațiilor verzi din zonă, contribuind la îmbunătățirea aspectului urban și la crearea unui mediu mai curat și mai prietenos pentru locuitori.

Continuăm investițiile în Târgoviște! Modernizarea orașului și creșterea calității vieții pentru cetățeni sunt prioritățile noastre. Această parcare va fi un pas important pentru fluidizarea traficului și pentru creșterea confortului celor care vizitează centrul municipiului”, a declarat primarul Daniel Cristian Stan.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare urbană derulat de administrația locală, care include reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale, modernizarea spațiilor publice și crearea de zone verzi.

Potrivit reprezentanților Primăriei Târgoviște, proiectul va fi implementat în etape, iar termenul de finalizare va fi comunicat după obținerea tuturor avizelor necesare.

Prin această inițiativă, autoritățile locale își propun să răspundă cerințelor tot mai mari de locuri de parcare din zona centrală și să ofere târgoviștenilor un spațiu sigur, modern și funcțional, adaptat nevoilor unui oraș aflat în plin proces de dezvoltare.

Mâine începe la Târgoviște Festivalul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor" – ediția a LVII-a
Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița – ofertele actualizate de AJOFM
