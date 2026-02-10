Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
„Note de iubire” – concert de  Ziua Îndrăgostiților la Muzeul de Istorie Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Dragostea, în toate formele ei, este cea care ne inspiră să trăim cu adevărat. Pentru a celebra această emoție universală, Muzeul de Istorie Târgoviște vă invită pe 12 februarie 2026, de la ora 17:00, la concertul „Note de iubire”, dedicat Zilei Îndrăgostiților.

Evenimentul va aduce în fața publicului acorduri muzicale alături de membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”, iar invitații speciali vor fi soprana Mădălina Barbu și baritonul Alexandru Constantin.

 Publicul va avea ocazia să se bucure de un repertoriu dedicat iubirii, într-o atmosferă intimă și emoționantă, care promite să transforme această sărbătoare într-o experiență muzicală de neuitat.

 Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Roxana - Ionela Botea
